Governo de Rondônia reforça segurança do sistema prisional com revistas gerais em unidades do Estado

Com o objetivo de fortalecer a segurança e garantir um controle mais eficaz nas unidades prisionais, o governo de Rondônia estabeleceu, entre os dias 19 de novembro e 10 de dezembro, uma série de revistas gerais no estado. As inspeções, que fazem parte do planejamento das operações de fim de ano, foram promovidas pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e conduzidas pelo Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), equipe especializada em intervenções táticas e segurança interna. O trabalho teve como foco a identificação e apreensão de materiais proibidos, a avaliação de possíveis vulnerabilidades e o reforço da proteção contra a entrada de itens ilícitos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha as revistas gerais são fundamentais para garantir o controle, a organização e a proteção dentro das unidades, preservando a segurança dos servidores e da sociedade como um todo.
PREVENÇÃO E CONTROLE
As revistas gerais fazem parte de um conjunto de ações permanentes adotadas pela Sejus para garantir a ordem interna, prevenir incidentes e preservar a integridade física de servidores e pessoas privadas de liberdade. Esse tipo de operação é essencial para reduzir riscos, fortalecer o ambiente prisional e impedir atividades que possam comprometer a segurança das unidades.
O secretário da Sejus, Marcus Rito ressaltou o caráter estratégico das ações e reforçou que o planejamento operacional seguirá de forma contínua. “As revistas integram um conjunto de medidas estruturadas para elevar o padrão de segurança do sistema prisional. Nosso foco é prevenir irregularidades, eliminar riscos e assegurar que cada unidade funcione dentro dos protocolos estabelecidos”.
Ao promover operações simultâneas e coordenadas em diferentes unidades, o governo estadual, por meio Sejus reforça o compromisso do governo estadual com uma gestão prisional eficiente, preventiva e alinhada às melhores práticas de segurança.
As ações ocorreram nas seguintes unidades:
* Penitenciária Feminina de Vilhena;
* Centro de Ressocialização Cone Sul;
* Centro de Ressocialização de Ariquemes;
* Cadeia Pública de Cerejeiras;
* Cadeia Pública de Colorado do Oeste;
* Penitenciária Agenor Martins de Carvalho (PRAMC), em Ji-Paraná;
* Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho;
* Centro de Detenção Provisória de Porto Velho;
* Penitenciária Edvan Mariano Rosendo (Panda);
* Penitenciária Regional de Nova Mamoré; e
* Casa de Detenção de Cacoal.
