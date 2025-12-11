Zé Felipe responde críticas após gafe no Prêmio Multishow: “Eu sei ler”

Publicada em 11/12/2025 às 10h48
Zé Felipe se manifestou nesta quarta-feira (10) depois de virar alvo de críticas nas redes sociais por sua participação no Prêmio Multishow. O cantor foi acusado por internautas de “não saber ler” após se atrapalhar ao anunciar o vencedor da categoria Álbum do Ano, durante a cerimônia exibida na noite anterior.
O artista explicou que a confusão ocorreu ao abrir o envelope com o resultado. Segundo ele, a informação destacava apenas a palavra “Dominguinho”, o que o fez questionar se se tratava do nome do álbum ou do artista responsável pela obra. Diante da dúvida, preferiu que a apresentadora Kenya Sade conduzisse o anúncio.
Em vídeo publicado em suas redes sociais, Zé detalhou o momento: “Quando abri, estava escrito ‘Dominguinho’. Fiquei na dúvida se era o cantor ou o álbum. Na hora ela falou ‘Álbum do Ano, Dominguinho’, e eu repeti ‘do guinho’. Mas eu sei ler, tá? Não sou mestre da leitura, não, mas um pouquinho eu sei”, disse.
O trecho da apresentação viralizou e gerou comentários irônicos. Alguns usuários relembraram que o cantor não concluiu os estudos e criticaram sua hesitação no palco. “Estudem, crianças. Imagina subir num palco e não saber ler uma palavra”, escreveu um internauta no X. Outros chegaram a questionar o fato de o artista ter quase 30 anos e ainda assim, segundo eles, demonstrar dificuldade de leitura.
Zé Felipe negou qualquer problema com alfabetização e reafirmou que o equívoco foi apenas fruto da incerteza sobre o conteúdo do envelope.
