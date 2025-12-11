Espanha pode abater 60 mil javalis após foco de peste suína african

Publicada em 11/12/2025 às 09h40
O governo da Catalunha, no nordeste da Espanha, anunciou que pretende reduzir pela metade a população de javalis selvagens da região após a confirmação de 13 casos de peste suína africana (PSA) nesses animais. O surto foi identificado no fim de novembro dentro do Parque Natural de Collserola, que fica na área metropolitana de Barcelona.
A informação foi apresentada pelo conselheiro de Agricultura do governo catalão, Òscar Ordeig, durante uma audiência no Parlamento regional. Segundo ele, o plano prevê o abate de mais de 60 mil javalis, já que a população atual é estimada em cerca de 125 mil animais.
Novos testes realizados na terça-feira confirmaram que a PSA não atingiu nenhuma das 55 granjas de suínos localizadas num raio de 20 quilômetros do foco inicial. Por enquanto, continuam confirmados apenas os 13 casos em javalis, sem novos registros nos últimos dias.
Mesmo assim, o governo catalão formou um grupo de trabalho para lidar com a sobrepopulação de javalis, um problema que já vinha sendo apontado por ambientalistas, agricultores e até pelo setor de transporte. O grupo reúne órgãos públicos, entidades setoriais e representantes de caçadores.
Hoje, a Catalunha tem uma média de 6,3 javalis por quilômetro quadrado. A meta é reduzir esse número para, no máximo, quatro por quilômetro quadrado, o que exigirá diminuir cerca de 50% da população total. O governo argumenta que os animais representam riscos importantes: estão ligados a 90% dos acidentes envolvendo fauna, transmitem doenças como a PSA e provocam prejuízos expressivos em lavouras.
Após a confirmação da doença, milhares de militares, policiais e equipes ambientais foram mobilizados para ações de contenção, captura, monitoramento e desinfecção na região afetada. A Espanha não registrava casos de PSA desde 1994.
A PSA não oferece risco aos seres humanos, mas é altamente contagiosa e letal entre suínos e javalis. O impacto econômico é significativo: a Espanha é o maior produtor de carne suína da União Europeia e o terceiro maior do mundo, exportando cerca de 8,8 bilhões de euros por ano. Até agora, cerca de 40 países já suspenderam temporariamente as importações de carne suína espanhola.
O governo espanhol informou que investiga a possibilidade de o foco ter se originado em um laboratório, hipótese levantada após as primeiras análises.
