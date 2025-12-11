Maduro canta “Don’t Worry, Be Happy” em meio a tensão com os EUA

Publicada em 11/12/2025 às 09h55
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, resolveu cantar “Don’t Worry, Be Happy”, de Bobby McFerrin, durante um comício para pedir calma à população em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos.
“Aos cidadãos americanos que são contra a guerra, respondo com uma canção muito famosa: ‘Don’t Worry, Be Happy’”, declarou Maduro na quarta-feira, antes de começar a cantarolar o sucesso de 1988.
“Não à guerra, sejam felizes. Não, não à guerra louca, não, sejam felizes”, afirmou o presidente venezuelano.
A cena ocorreu horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que os dias de Maduro “estão contados” e que não descartava uma invasão terrestre da Venezuela por tropas norte-americanas.
Pode ver, na galeria acima, Nicolás Maduro cantando e dançando ao som de "Don't Worry, Be Happy".
Na noite de quarta-feira, Trump também anunciou que forças norte-americanas apreenderam um petroleiro próximo à costa venezuelana. “Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande, o maior já apreendido, na verdade”, disse o presidente, segundo a BBC.
A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou que se trata de um navio usado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã.
Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x
Em resposta, o governo venezuelano classificou a apreensão como “um roubo descarado e um ato de pirataria internacional”.
Os EUA mantêm, há semanas, um amplo destacamento naval no mar do Caribe, perto da Venezuela. O governo Maduro considera a operação uma ameaça e uma tentativa de promover mudança de regime no país.
