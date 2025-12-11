Polícia Militar prende ladrão e recupera moto furtada durante a madrugada

Por Alessandro Tedeschi / rondonianews.com
Publicada em 11/12/2025 às 09h00
Publicada em 11/12/2025 às 09h00
A Polícia Militar de Rolim de Moura prendeu, nesta quinta-feira (10), Jeferson Jardim de Castro, indivíduo já conhecido no meio policial. A ação resultou também na recuperação de uma motocicleta furtada durante a madrugada.
Segundo informações, a equipe policial realizava patrulhamento pelo bairro Centenário quando abordou o suspeito. Ao consultar a placa da moto que ele conduzia, foi constatado que o veículo possuía registro de furto.
Diante da situação, Jeferson recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UNISP para as devidas providências. A motocicleta recuperada será restituída ao seu legítimo proprietário.
A rápida ação da PM reforça o compromisso da corporação com a segurança da comunidade e o combate ao crime na região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!