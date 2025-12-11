Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 11/12/2025 às 09h30
Um homem ainda não identificado foi vítima de agressão na noite desta quarta-feira (10), na Rua Daniela com Avenida Imigrantes, bairro Aponiã em Porto Velho.
Populares disseram que o rapaz foi encontrado caído e sangrando bastante na perna, dizendo ter sido espancado, no entanto não soube informar por quem ou a motivação.
A vítima recebeu os primeiros socorros do Samu e foi encaminhada ao Hospital João Paulo II. A PM foi acionada para fazer o registro.
