Prefeitura de Ji-Paraná avança com pavimentação no bairro Novo Horizonte

Publicada em 11/12/2025 às 09h02
A Prefeitura de Ji-Paraná segue ampliando as ações de infraestrutura urbana. Por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e atendendo às diretrizes do prefeito Affonso Cândido (PL), novas frentes de pavimentação estão em andamento no município. No bairro Novo Horizonte, no 1º distrito, o trabalho se concentra na rua Ouro, entre as ruas Acerola e Damasco, e na rua Damasco, entre as ruas Floresta e Oliveira.
As equipes da Semosp realizaram toda a preparação das vias, garantindo base adequada para receber o novo asfalto. Além do Novo Horizonte, outros bairros também estão sendo contemplados com serviços de pavimentação, tapa-buracos e recuperação de pontes e bueiros, reforçando o ritmo acelerado das obras em toda a cidade.
O prefeito Affonso Cândido destacou os benefícios das intervenções. “Estamos promovendo melhorias significativas na mobilidade do bairro Novo Horizonte. Essas obras vão garantir um trânsito mais seguro e trazer mais qualidade de vida para quem vive e circula por essa região. Trabalhamos para retribuir a confiança da população”, afirmou
As ações integram um conjunto de investimentos estruturantes que a administração municipal vem executando, reafirmando o compromisso de transformar Ji-Paraná com obras que ampliam a segurança, o conforto e a urbanização das ruas.
