Técnicos em Enfermagem do Campus Guajará-Mirim participam de Simpósio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, promoveu uma missão científica para os alunos do curso Técnico de Enfermagem com o objetivo de fortalecer a formação prática, ampliar o contato com instituições de referência e proporcionar vivências cientificamente embasadas no campo da Urgência e Emergência.
A comitiva discente, composta por alunos do 2° e 4° períodos (estagiários), iniciou o percurso no dia 27 de novembro, partindo das dependências do Campus Guajará-Mirim rumo ao destino inicial, o Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro) e, posteriormente, ao Cremero (Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia), ambos sediados na capital, Porto Velho.
Ao chegarem ao Iespro, os discentes foram acolhidos pela coordenação local e imediatamente direcionados à participação nos minicursos temáticos, previamente estruturados em três eixos de aprofundamento técnico: Suporte Básico de Vida (SBV), Emergências Respiratórias e Manejo de Vias Aéreas. Em observância à capacidade das salas e às metodologias ativas aplicadas, a turma foi dividida em três grupos, permitindo melhor aproveitamento didático e favorecendo a imersão prática nas simulações.
Os minicursos tiveram duração aproximada de 4 horas, conduzidos por profissionais experientes, com sólida formação teórico-prática. As atividades contemplaram demonstrações, simulações realísticas e exercícios práticos, propiciando aos estudantes vivência concreta de situações críticas no atendimento inicial ao paciente.
No período noturno do mesmo dia, toda a comitiva se deslocou ao Conselho Regional de Medicina, onde ocorreu a Abertura Oficial do Simpósio de Urgência e Emergência. A programação inaugural incluiu a palestra magna intitulada “Serviços de Urgência e Emergência no Brasil: análise dos avanços e desafios estruturais”.
Conforme os participantes, a exposição trouxe uma análise densa e crítica do panorama nacional, ressaltando entraves organizacionais, déficits de estrutura, avanços legislativos e o papel estratégico das equipes multiprofissionais na resolutividade do cuidado. Ao término da palestra, foram convidados a integrar-se a um coquetel de abertura, ocasião que favoreceu a interlocução entre estudantes, docentes e profissionais experientes da área, ampliando a troca interinstitucional e fortalecendo redes de aprendizagem.
O dia 28 de novembro configurou-se como uma jornada acadêmica de elevada intensidade e densidade teórica, composta por múltiplas palestras e mesas temáticas. Entre os conteúdos abordados, destacam-se: Inovação em Saúde no Contexto da Urgência e Emergência, Urgência e Emergência no SUS: Estruturação e Fluxos Assistenciais, Atualização em Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (ACLS), Atualização em Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS), Gestão Multiprofissional em Crises e Desastres, Traumas em Crianças: Medidas Iniciais e Protocolos de Intervenção e Temáticas correlatas ao Pronto Socorro e Atendimento Pré-Hospitalar (APH). As atividades foram organizadas em formato expositivo-dialogado, com ênfase em estudos de caso, protocolos nacionais e internacionais, e discussões acerca das boas práticas assistenciais.
Daiany Costa, do 2º período, compartilhou sua experiência dizendo: “participar desse Simpósio foi incrível, foi uma experiência única, pois pude aprender muito nesses dois dias de palestras”. A discente também ressalta a participação no minicurso de Emergência respiratória e suporte ventilatório na sala de emergência ministrado pela Fisioterapeuta Samantha, E diz: “obtive muito aprendizado para que eu me torne uma profissional de excelência, até porque a urgência e a emergência ganharam meu coração. As palestras trouxeram muito conhecimento e me permitiram conhecer profissionais altamente capacitados em suas áreas. Aprendi que, quando trabalhamos em equipe, nosso paciente tem muito mais chance de retornar para seus familiares. Foi a realização de um sonho participar desse simpósio e, com certeza, estarei presente nos próximos. Agradeço ao professor Enfermeiro Douglas Tassaro por essa experiência incrível”.
A atividade de formação integral e inovadora está alinhada às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) e às exigências éticas e técnicas da enfermagem contemporânea. O Docente Douglas Tassaro ressaltou que “a participação acadêmica ativa no Simpósio de Urgência e Emergência proporcionou aos discentes uma experiência riquíssima, fortalecendo competências essenciais e ampliando o repertório técnico necessário à atuação profissional futura, por se tratar de um período de formação profissional, o incentivo do Instituto Federal de Rondônia em trazer os alunos, bem como custear suas despesas, demonstra seu cuidado e empenho na formação dos discentes que a ele pertencem, minha palavra de gratidão à nossa Direção-Geral e ao Departamento de Extensão (Depex) por contribuir com esse momento único de participação no simpósio.”
A participação dos alunos no evento científico foi uma experiência formativa importante, pois aproximou os estudantes das práticas reais da área de urgência e emergência, reforçando protocolos essenciais para uma atuação segura e ética. A atividade também estimulou o protagonismo estudantil, ampliou habilidades socioemocionais por meio da interação com diferentes profissionais, atualizou conhecimentos com novas tecnologias e métodos de cuidado em saúde e contribuiu para a construção da identidade profissional dos participantes. Com isso, a ação se destaca como uma estratégia pedagógica que fortalece a formação crítica, humanizada e tecnicamente qualificada dos estudantes.
