Itapuense venceu o Brazuca por 4 a 1 e fica com a melhor campanha da primeira fase

Pela terceira rodada do Rondoniense feminina, o Itapuense venceu o Brazuca por 4 a 1, no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, a partida foi uma prévia porque as equipes voltama se enfrentar no sábado valendo o título da competição.
A partida mal começou e as meninas do Itapuense já foram logo em busca do primeiro gol aos 7 minutos, Vivi cruzou a defesa falhou e a bola sobrou pra Thamillys abrir o placar e se o primeiro gol foi fácil o segundo foi uma pintura, Thamillys bateu por cobertura e marcou um golaço, pra Thamillys foi um gol simples, "fiquei com mais confiança depois do primeiro gol, e ai só ajeitei a bola e bati pro gol" disse a atacante do Itapuense.
O Itapuense ainda marcou o terceiro no primeiro tempo, no oportunismo da atacante Karen, na segunda etapa Alice ampliou marcando o quarto gol, mas o Brazuca ainda teve dois pênaltis, no primeiro a goleira Natiele defendeu a cobrança da Ellen, mas na segunda chance Paulinha foi pra bola e diminuiu para o Brazuca. Final no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa Itapuense 4 Brazuca 1.
Além da final o CDF-Heitor Costa também recebe no sábado a partida entre Rondoniense e Sport Genus, que cumprem tabela.
