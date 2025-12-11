Prefeitura realiza programação especial de Natal para todas as famílias do município

Publicada em 11/12/2025 às 14h09
O Natal está chegando . E, com ele, a cidade se enche daquele brilho que aproxima pessoas, acolhe histórias e renova esperanças . A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Semelc, vai realizar uma programação especial para todas as famílias do município, em parceria com as igrejas da nossa cidade . O evento acontecerá na semana que antecede o Natal de 2025.
Mais do que eventos, é encontro. É vizinhança se reconhecendo . É criança encantada , pessoas idosas recordando afetos , juventude somando vozes . É a cidade virando abraço coletivo , a música aquecendo a noite , a fé inspirando gestos de solidariedade .
O espírito natalino faz bem para a comunidade. Fortalece laços, incentiva o cuidado, estimula a participação e dá sentido ao que construímos juntos . Venha viver esse tempo com a gente. Traga sua família, seu sorriso e sua vontade de celebrar e fazer o bem .
