Prefeito Affonso Cândido apresenta balanço do 1º ano de mandato durante encerramento dos trabalhos do Legislativo

Publicada em 11/12/2025 às 13h50
Na noite desta terça-feira (09), o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), participou da Sessão Extraordinária que marcou o encerramento das atividades da Câmara Municipal em 2025. Durante o evento, o chefe do Executivo apresentou um balanço detalhado das ações realizadas ao longo do primeiro ano de sua gestão, ressaltando avanços significativos em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do município.
Segundo o prefeito, 2025 foi um ano marcado pela fortificação dos serviços públicos, modernização administrativa e ampliação dos investimentos em programas que impactam diretamente a vida dos moradores. O relatório apresentado aos vereadores reuniu resultados nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social, meio ambiente, agricultura, cultura, esporte, trânsito, regularização fundiária, planejamento e desenvolvimento econômico.
Destaques por área
Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) registrou importantes avanços, entre eles:
Fila zerada de mais de 9 mil exames de imagem.
Normalização dos exames laboratoriais represados desde 2024.
Retomada dos exames no Centro da Mulher.
Parceria com o Hospital do Amor para cirurgias de catarata.
Homologação do SAMU e UPA, garantindo mais de R$ 5 milhões anuais.
Capacitação contínua das equipes de urgência e médicos.
Ji-Paraná tornou-se o 1º polo da Atenção Básica no Brasil a implantar ozonioterapia.
Execução do programa Jipa Cuida e mutirões de vacinação.
Construção de duas novas UBS: Rondon e Bosque dos Ipês.
Educação
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) apresentou importantes avanços, como:
Entrega de 55 ônibus escolares climatizados.
Retomada integral do transporte escolar.
Investimento de R$ 1,8 milhão na pintura de 36 escolas.
Formação de cuidadores e monitores para atendimento especializado.
Avanço no projeto Centro do Amor (TEA).
Incentivo à cidadania com visitas de alunos à Prefeitura.
Aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado para unidades da rede municipal.
Infraestrutura e Obras
A Semosp manteve frentes contínuas de serviços essenciais e ampliou obras estruturantes:
Operação tapa-buraco e revitalização da iluminação pública.
Limpeza e manutenção do Cemitério da Saudade.
Restauração de bueiros, pontes e mais de 500 km de estradas rurais.
Substituição de pontes de madeira por aduelas de concreto.
Ordem de serviço para construção do novo Kartódromo Municipal (R$ 10 milhões).
Início do calçamento da Marechal Rondon (R$ 5 milhões).
Lançamento do Asfalta JIPA + Infraestrutura Urbana, o maior programa de pavimentação da história do município.
Pavimentação no bairro Jorge Teixeira, revitalização do Beira Rio Cultural e desobstrução do Igarapé Pintado.
Patrolamento e melhorias no bairro São Cristóvão.
Assistência Social
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) destacou:
Criação do Observatório Socioassistencial.
Cursos profissionalizantes pelo programa Acessuas Trabalho.
Ampliação do atendimento nos CRAS.
Atividades para idosos no Centro Viver Bem.
Festa de aniversário da cidade com mais de 1.200 crianças.
8ª Feira Empreende Mulher, que movimentou mais de R$ 100 mil e recebeu 6 mil visitantes.
Meio Ambiente
A Semeia desenvolveu diversas ações:
Campanhas de conscientização e limpeza urbana.
Reabertura do Viveiro Municipal para visitações.
Plantio de mudas em áreas públicas.
Conclusão do planejamento para implantação da Coleta Seletiva em 2026.
Agricultura
A Semagri apoiou produtores rurais com:
Assistência técnica e entrega de equipamentos.
Apoio às agroindústrias familiares na Rondônia Rural Show.
Preparo de solo, frete de insumos e distribuição de calcário.
Passeio Ecológico com estudantes da rede municipal.
Regularização Fundiária
A Semurfh alcançou:
Mais de 1.800 cadastros no Programa Regulariza Jipa.
Atendimentos ampliados em bairros e distritos.
Mais de 300 títulos definitivos entregues em 2025.
Compras e Licitações
R$ 1,3 milhão movimentados em contratos com MEIs locais.
184 contratos firmados, fortalecendo a economia.
Mais de 20 melhorias em unidades públicas.
Planejamento
Realização da 6ª Conferência das Cidades.
Discussão de propostas para o desenvolvimento urbano.
Eleição de delegados para etapas estadual e nacional.
Indústria, Comércio e Turismo
Fortalecimento das ações de turismo e aproximação com a população em eventos.
Participação ampliada na Rondônia Rural Show.
Realização de show aéreo no município.
Cultura
Reforma da Casa do Papai Noel.
Renovação dos enfeites natalinos.
Valorização de artistas locais.
Comemoração dos 48 anos de Ji-Paraná.
Trânsito
Vistoria dos novos ônibus escolares.
Apoio em eventos municipais.
Intensificação das ações de fiscalização.
Esportes e Lazer
Escolinhas gratuitas atendendo mais de 300 crianças e adolescentes.
Revitalização de quadras municipais.
Realização da 46ª Taça Alvorada de Futsal, com premiação de R$ 16 mil.
Proteção e Bem-Estar Animal
Retomada dos serviços de castração.
Recorde de adoções de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.
Compromisso com o desenvolvimento de Ji-Paraná
Ao encerrar a apresentação, o prefeito Affonso Cândido destacou que os resultados demonstram o empenho da administração municipal em ampliar serviços, fortalecer políticas públicas e modernizar a cidade. “Seguimos trabalhando para garantir mais qualidade de vida aos nossos moradores. 2025 foi um ano de grandes conquistas, e 2026 será ainda melhor”, afirmou o prefeito.
