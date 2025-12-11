ROLIM DE MOURA

Comtran informa alteração de preferência de tráfego nas vias Cuiabá e Curitiba

Antes, a prioridade era de quem trafegava pelas avenidas Cuiabá e Curitiba. Com a nova organização do trânsito, a preferência passa a ser das ruas Jaguaribe e Corumbiara