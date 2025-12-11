Comtran informa alteração de preferência de tráfego nas vias Cuiabá e Curitiba

Publicada em 11/12/2025 às 14h18
A Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtran) de Rolim de Moura comunica que houve mudança na preferência de circulação no cruzamento das avenidas Cuiabá e Curitiba com as ruas Jaguaribe e Corumbiara.
Antes, a prioridade era de quem trafegava pelas avenidas Cuiabá e Curitiba. Com a nova organização do trânsito, a preferência passa a ser das ruas Jaguaribe e Corumbiara, tornando obrigatório o respeito à sinalização de pare para os condutores que transitam pelas avenidas.
A Comtran orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local e obedecerem rigorosamente às placas instaladas, garantindo mais segurança e fluidez no tráfego.
A Coordenadoria reforça que as alterações visam melhorar a mobilidade urbana e reduzir riscos de acidentes, contando com a colaboração de toda a população.
