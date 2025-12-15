PM prende homem acusado de comandar pontos de venda de drogas

Publicada em 15/12/2025 às 08h40
Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de Daniel, apontado como chefe de uma boca de fumo que atuava em diferentes pontos da cidade. A ação foi conduzida pela guarnição do Setor 02, composta pelo 3º sargento PM Teodoro e pelo cabo PM Siqueira, com apoio da equipe formada pelo sargento PM D. Moura e pelo cabo PM Coppo.
Ao todo, quatro pessoas foram conduzidas, sendo dois compradores de entorpecentes, uma testemunha e Daniel, identificado como o responsável pelo tráfico. O suspeito foi abordado no bairro Araçá, no momento em que seguia para realizar a entrega da droga, utilizando um veículo Ford Fiesta, que também foi apreendido por ter sido usado na atividade criminosa.
Durante as diligências, realizadas no local da abordagem, na residência do suspeito e em um bar apontado como ponto de venda de drogas, os policiais apreenderam uma série de objetos ligados à prática do tráfico.
Entre os materiais recolhidos estão R$ 3.810,00 em dinheiro, valor considerado proveniente da comercialização de entorpecentes, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, vários aparelhos smartphones, diversos relógios, bijuterias, além de perfumes, 04 furadeiras, 01 caixa de som amplificada da marca Amvox, 01 caixa de som JBL, 01 notebook da marca Acer, 01 máquina de cartão, 01 iPad da marca Apple e uma munição calibre .38.
Daniel foi encaminhado à UNISP, onde foi autuado em flagrante, juntamente com todo o material apreendido. A Polícia Militar destacou que a ação representa mais um golpe contra o tráfico de drogas na cidade, retirando de circulação tanto o suspeito quanto os instrumentos utilizados na atividade criminosa.
