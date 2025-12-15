Rocha e Sílvia na frente pelo Senado; Máximo e Rogério lideram ao Governo; e Hidon e Scheid surpreendem

Publicada em 15/12/2025 às 09h29
Não há países amigos para os EUA, mas interesses comuns
CARO LEITOR, o cientista político e diplomata estadunidense Henry Kissinger escreveu vários livros e artigos, dentre eles destaco Diplomacia (1994), Sobre a China (2011) e Ordem Mundial (2014). Na sua vasta literatura, Kissinger reflete a visão pragmática dos EUA empregada nas relações internacionais com a seguinte frase: “A América não tem amigos permanentes ou inimigos, apenas interesses.” Ele evidencia como se manifesta no campo diplomático a atuação dos EUA, ou seja, pautam suas alianças e ações por conveniências geopolíticas e econômicas, não por laços afetivos, sendo um conceito recorrente na análise de política externa estadunidense. O pouquinho de Geopolítica que estudei na graduação em Geografia não me permitiu errar nos meus prognósticos na coluna e na entrevista que concedi ao programa O Povo na TV da TV Norte SBT quando afirmei sem medo de ser feliz que o presidente Lula (PT-SP) e o presidente Donald Trump (Republicanos) se aproximariam e, consequentemente, negociariam as tarifas e o fim das sanções a autoridades brasileiras por meio da Lei Magnitsky.
Magnitsky
A decisão do governo Donald Trump (Republicanos) de recuar na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi interpretada nos bastidores do bolsonarismo como uma derrota política direta para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e para a estratégia que ele vinha articulando nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.
Desfecho
Entre aliados do PL e na bolha bolsonarista, a avaliação predominante é de que o desfecho enfraquece a narrativa construída pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e reforça a interpretação de que as ações do governo estadunidense sempre estiveram vinculadas a interesses comerciais, e não a um alinhamento político ou ideológico com a direita brasileira.
Sentimento
Para diversos líderes do PL, a decisão do governo Donald Trump (Republicanos) de recuar na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do STF classificou o resultado como “péssimo” e “aterrador”, despertando um sentimento de frustração e de Trump de ter usado o grupo politicamente.
Deportados
Agora, espero que o presidente Donald Trump (Republicanos) faça a deportação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo para responder pelos seus crimes contra a pátria. Ambos atuaram de forma vergonhosa contra a indústria e o agronegócio brasileiro.
Críticas
As filhas de Silvio Santos estão sendo alvo de críticas nas redes sociais após o SBT receber o presidente Lula (PT-SP) e o ministro Alexandre de Moraes do STF, para festa de lançamento do SBT News, canal de notícias 24 horas da emissora. O evento ocorreu no dia em que Silvio Santos completaria 95 anos e reuniu políticos, artistas e esportistas.
Reação
Nas redes sociais, parlamentares e a militância da extrema-direita direcionaram críticas às herdeiras do apresentador e defenderam boicote ao SBT porque o presidente Lula (PT-SP) e o ministro Alexandre de Moraes do STF discursaram no palco, motivando reação negativa de parte do público.
Enxergar
Falando em críticas, interessante é que os parlamentares e a militância da extrema-direita não conseguiram enxergar a presença do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB-SP) na festa de lançamento do SBT News.
Zezé I
O cantor Zezé de Camargo engrossou o coro das críticas nas redes sociais às filhas de Silvio Santos devido à presença do presidente Lula (PT-SP) e do ministro Alexandre de Moraes do STF, na festa de lançamento do SBT News. Inclusive, disse que o canal de televisão não precisa passar o seu especial de Natal.
Zezé II
O mesmo posicionamento político, o cantor Zezé de Camargo não tem quando cobra de prefeituras para pagar seus shows milionários e, para pagar, retiram dinheiro da educação, saúde, saneamento básico e outros. As filhas de Silvio Santos em receber Lula e Moraes foram pragmáticas igual foi o pai, Silvio Santos, com os generais durante o período da Ditadura Militar.
Liderança
Na sexta-feira (12), o instituto de pesquisa Real Time Big Data colocou o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) na liderança na corrida ao Senado, seguido da deputada Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná). Por conseguinte, Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná) e o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) apareceram empatados tecnicamente.
Mudanças
A pesquisa do instituto de pesquisa Real Time Big Data também aferiu a corrida para o governo de Rondônia. Em todos os cenários, o deputado federal Fernando Máximo (União-Porto Velho) e o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) lideram. Seguido do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), e do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho). O vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) segue como lanterninha.
Surpresa
A grande surpresa da pesquisa do instituto de pesquisa Real Time Big Data é o crescimento do prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) e de Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná). Hildon, por conta dos erros administrativos do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), Já Bruno devido a sua fidelidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Contudo, o eleitorado ainda não consolidou a sua preferência pelos candidatos majoritários e mudanças podem ocorrer conforme avanço do calendário eleitoral.
Fiasco I
Falando em preferência, o município de Vilhena foi palco da Caminhada Esperança no sábado (13) que contou com a presença do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), o ex-prefeito de Porto Velho Roberto Sobrinho (sem partido), deputada estadual Claudinha de Jesus (PT-Ji-Paraná) e o ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná), foi um fiasco em relação a presença de público.
Fiasco II
O eleitorado de Vilhena e dos municípios do Cone Sul podem ser categorizados na sua grande maioria com espectro ideológico de direita, centro-direita e extrema-direita. Assim, não me causa estranheza o fiasco da passagem da Caminhada Esperança que reúne os partidos de centro, esquerda, centro-esquerda e extrema-esquerda.
Modelo
Falando em Vilhena, dificilmente a esquerda se cria em Vilhena depois da gestão do prefeito delegado Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena). Ele é de espectro ideológico de direita e como gestor municipal, implantou um modelo de gestão pautado na austeridade com os recursos públicos, trazendo estabilidade política e bem-estar social para população local.
Medalha
O deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho) homenageia na manhã de hoje o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Resende, com a medalha do mérito legislativo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao estado de Rondônia nas áreas de segurança pública. Elias é policial penal e ocupou cargos estratégicos no governo do Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho).
Fajuta I
Em resumo, considero fajuta a Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei de Organização e Promoção dos policiais militares do estado de Rondônia. Como previmos, contou com debates acalorados de personagens políticos querendo se promover para os praças da briosa Polícia Militar do estado de Rondônia (PMRO).
Fajuta II
A fajuta Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei de Organização e Promoção dos policiais militares serviu apenas para o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) e outros, desconstruírem e derreterem a imagem do CMT PMRO Coronel Braguim, que vinha se construindo como uma opção ao governo de Rondônia nas eleições do próximo ano.
Assessoria
Faltou para CMT PMRO Coronel Braguim uma assessoria de Marketing Político e Eleitoral para evitar o embate com os deputados estaduais. Neste episódio, Braguim saiu do confronto menor do que entrou. Por sua vez, todo policial militar que chegou a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) foi com apoio dos praças.
Lascado
O CMT PMRO Coronel Braguim deveria ter mesclado sua atuação em defesa dos oficiais e dos praças, em vez de ficar focado apenas na defesa dos interesses dos oficiais da briosa Polícia Militar do estado de Rondônia (PMRO). Contudo, os praças continuam com o soldo lascado e os oficiais com o machado na conta.
Eleição
Acontece hoje na sede do MDB a eleição para escolha dos novos dirigentes do Diretório Municipal de Porto Velho. A chapa Autênticos do MDB – Sua força, sua voz! é liderada por Luciano Walério. Já a chapa MDB forte outra vez! é liderada pelo atual presidente do Diretório Executivo do MDB de Porto Velho, ex-deputado estadual Williames Pimentel.
Tapa-buracos
O vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos-Porto Velho) pediu e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) da Prefeitura de Porto Velho atendeu ao iniciar os serviços de tapa-buracos no bairro Aponiã. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego das ruas, uma demanda antiga dos moradores do referido bairro.
Sério
Falando sério, a célebre frase “A América não tem amigos permanentes ou inimigos, apenas interesses,” de Henry Kissinger, sugere que a política externa americana é amoral, focada apenas na busca por vantagens. Assim, não me causa estranheza o presidente Donald Trump (Republicanos) recuar na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, além de convidá-lo para uma visita à Casa Branca.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!