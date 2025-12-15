Deputado Lúcio Mosquini faz maratona de entregas de implementos nos municípios de Rondônia

Publicada em 15/12/2025 às 09h45
650 implementos, esse é o número atual que o deputado federal Lúcio Mosquini tem intensificado, nas últimas semanas, uma verdadeira maratona de entregas desses implementos agrícolas em diversos municípios de Rondônia, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do setor produtivo e com o desenvolvimento do interior do estado.
As ações fazem parte de um investimento de aproximadamente R$ 24 milhões, recursos oriundos de emendas parlamentares do deputado federal Lúcio Mosquini, viabilizados por meio de convênio com o MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária. Ao todo, são mais de 650 implementos agrícolas adquiridos de uma única vez, um dos maiores investimentos já realizados no estado para fortalecimento da agricultura municipal.
As entregas contemplam associações rurais, produtores familiares e pequenos agricultores, levando máquinas e equipamentos que impactam diretamente na produção, reduzem custos e aumentam a capacidade de trabalho no campo. Em muitos municípios, trata-se da maior entrega de implementos já realizada de uma só vez, fruto de articulação, planejamento e atenção às demandas locais.
Segundo Mosquini, investir em implementos é investir na base da economia rondoniense.
“Rondônia cresce a partir do campo. Quando o produtor tem estrutura, ele produz mais, gera renda, movimenta o comércio e fortalece o município. Nosso mandato é municipalista, trabalha em parceria com as prefeituras e transforma recursos em resultados concretos para a população”, destacou o parlamentar.
A maratona de entregas tem passado por várias cidades, sempre com a participação de prefeitos, vereadores, secretários de agricultura, lideranças locais e representantes de associações, fortalecendo a união de esforços em favor do agro rondoniense. Os equipamentos entregues incluem tratores, grades, carretas agrícolas, roçadeiras, ensiladeiras e outros implementos essenciais para o dia a dia da produção rural.
O impacto para os municípios é direto: mais produtividade, fortalecimento da agricultura familiar, estímulo à permanência do homem no campo e desenvolvimento sustentável. Para Rondônia, o resultado é um agro mais forte, competitivo e preparado para crescer.
A agenda de entregas segue nos próximos dias, consolidando o mandato de Lúcio Mosquini como um dos que mais transformam emendas parlamentares em benefícios reais para os municípios, com ações que saem do papel e chegam ao campo, onde realmente fazem a diferença.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!