Jovem de 20 anos é detido após tentar abrir porta de avião durante voo

Publicada em 15/12/2025 às 09h53
Um jovem de 20 anos foi detido pela polícia de Hong Kong no último dia 10 de dezembro após tentar abrir a porta de um avião em pleno voo.
A companhia aérea Cathay Pacific, que operava o voo CX811 na rota Boston–Hong Kong, denunciou um passageiro depois que o homem tentou forçar a abertura de uma das portas da aeronave.
Nenhum passageiro ou membro da tripulação ficou ferido, e o avião conseguiu pousar em segurança, segundo informou o New York Post.
“Nossa tripulação respondeu imediatamente à situação, inspecionou a porta para garantir que estava devidamente fechada e comunicou o incidente às autoridades competentes e à polícia”, informou a companhia aérea em comunicado.
A Cathay Pacific acrescentou que o caso será investigado pela polícia e ressaltou que “a segurança de clientes e tripulantes orienta todas as decisões” da empresa.
A Polícia de Hong Kong informou, na sexta-feira, que o jovem, de nacionalidade chinesa, foi detido sob suspeita de violar a Lei de Segurança da Aviação
Comentários
Seja o primeiro a comentar!