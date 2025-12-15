Formatura Bombeiro Mirim: Cidadania e civismo marcam cerimônia no IFRO

Publicada em 15/12/2025 às 10h02
O auditório do Instituto Federal de Rondônia - IFRO, sediou na última semana, a formatura da turma 2025 do Programa Educacional Bombeiro Mirim - PROEBOM. O programa, realizado pelo Corpo de Bombeiros em Guajará-Mirim desde 2003, cumpriu mais uma etapa de formação de jovens, enaltecendo seu objetivo de desenvolver a personalidade e a potencialidade de crianças e adolescentes com idades entre 10 e 13 anos.
O Capitão Raimundo Santos, comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Guajará-Mirim (2º SGBM), foi peça central na realização do evento, que visa preparar crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade ou não, através do protagonismo infanto-juvenil. O treinamento cívico-cultural dentro do Corpo de Bombeiros busca incutir valores de cidadania e civismo, como ética, respeito à pluralidade cultural, valorização e preservação do meio ambiente, compromisso com ações básicas de saúde, além de uma inserção consciente e crítica no mundo globalizado.
