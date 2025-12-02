PM de Rolim de Moura recupera motocicleta furtada em Novo Horizonte

Publicada em 02/12/2025 às 09h30
Na manhã desta segunda-feira (01/12) a Polícia Militar – 10º BPM em Rolim de Moura, logrou êxito em recuperar uma motocicleta roubada.
Após informação de um policial que estava de folga sobre um veículo escondido em meio a uma mata próximo ao bairro Jardim dos Lagos, a guarnição de Radiopatrulha de Rolim de Moura deslocou para averiguar os fatos.
Ao realizar diligências, logrou êxito em localizar uma motocicleta Honda/CG Titan 25 vermelha, sem chave de ignição, sem a coroa e sem a roda traseira. Em busca ao banco de dados de registro de ocorrência, confirmou se tratar de objeto de furto/roubo no dia 09/11/2025 em Novo Horizonte do Oeste/RO.
O veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rolim de Moura.
Polícia Militar de Rondônia, servindo e protegendo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!