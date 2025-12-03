PM apreende arma de fogo e munições durante comando de abordagem

Publicada em 03/12/2025 às 08h40
Durante patrulhamento no município de Rio Crespo, por volta das 23h30, uma guarnição da Força Tática do 7º BPM identificou um veículo estacionado em situação atípica em um local ermo. Diante da fundada suspeita, os militares realizaram a abordagem ao condutor e, durante a vistoria no interior do automóvel, localizaram um revólver calibre .38 carregado com seis munições, além de outras dezenove munições intactas. O armamento estava sem numeração e sem marca aparente, caracterizando supressão de sinais identificadores.
A equipe, demonstrando elevado tirocínio policial, verificou todos os compartimentos do veículo até localizar o material ilícito no porta-luvas. Questionado, o indivíduo relatou ter adquirido a arma recentemente e que a utilizaria para atividades de caça, apresentando ainda justificativas sobre o motivo de estar circulando naquele local. Diante da materialidade constatada e da situação flagrancial, ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi algemado para garantir a segurança de todos os envolvidos.
A arma, as munições e o conduzido foram apresentados à autoridade policial na UNISP de Ariquemes para as providências cabíveis. A ação rápida e técnica da guarnição contribuiu para a prevenção de riscos à coletividade e reforçou o compromisso da Polícia Militar com a proteção da ordem pública.
