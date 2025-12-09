Pedro Fernandes solicita manutenção emergencial da RO-140 no trecho crítico entre Cacaulância e Distrito de Colina Verde

Publicada em 09/12/2025 às 08h30
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com encaminhamento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), solicitando manutenção emergencial e encascalhamento da RO-140, especialmente no trecho conhecido como Serra do Bimbinha, localizado a cerca de 15 km do município de Cacaulândia, sentido Distrito de Colina Verde, em Governador Jorge Teixeira.
A iniciativa atende reivindicações de moradores, produtores rurais e motoristas que dependem diariamente da rodovia para deslocamento, transporte de insumos e escoamento da produção agrícola. De acordo com o documento, as péssimas condições de trafegabilidade, agravadas pelo excesso de barro, erosões e pontos de risco, tornam o trânsito inseguro e prejudicam o funcionamento das atividades sociais e econômicas da região.
Pedro Fernandes destacou que a situação exige resposta imediata do Estado devido ao impacto direto na mobilidade e na segurança da população.
“O trecho da Serra do Bimbinha está crítico. A manutenção emergencial é indispensável para garantir o direito de ir e vir e assegurar que os produtores e moradores consigam transportar seus produtos e se deslocar com segurança”, afirmou o parlamentar.
O deputado também ressaltou que a RO-140 tem papel estratégico na ligação entre Cacaulândia e Colina Verde, sendo uma das principais rotas utilizadas pelas comunidades rurais da região. A regularização da via permitirá melhores condições de tráfego, reduzirá riscos de acidentes e evitará interrupções no escoamento de produção agrícola.
A indicação apresentada por Pedro Fernandes reforça o compromisso do mandato com a infraestrutura viária e com a melhoria das condições de mobilidade nas regiões produtivas do Estado, especialmente em áreas onde a população enfrenta dificuldades históricas de acesso.
O parlamentar seguirá acompanhando o encaminhamento da demanda junto ao DER e ao Governo de Rondônia, cobrando a execução das intervenções necessárias para restabelecer a trafegabilidade e a segurança da RO-140.
