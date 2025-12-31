Paulistão 2026 fecha patrocínio; Flamengo renova com Felipe Luiz; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 31/12/2025 às 08h20
Paulistão 2026 fecha patrocínio com Casas Bahia. Flamengo renova com Felipe Luiz e Corinthians contrata executivo do Fortaleza. No Tabelinha, FFER cumpre calendário, Projeto Construindo Campeões e Copinha 2026.
Casas Bahia compra naming rights e Paulistão terá novo nome em 2026. Filipe Luís renova com o Flamengo e fica até 2027. Corinthians acerta com Marcelo Paz para comandar o futebol em 2026.
Paulistão 2026 - O Campeonato Paulista terá um novo patrocinador master a partir de 2026. O grupo Casas Bahia adquiriu os naming rights do Estadual e o torneio passará a se chamar Paulistão Casas Bahia, encerrando a parceria de sete anos com o Sicredi. A negociação foi conduzida pela LiveMode, responsável pelos direitos de mídia da competição.
O acordo prevê forte presença da marca: painéis de LED, menções nas transmissões, vinhetas, conteúdos digitais e ativações especiais. Além disso, os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos ganharão o nome de “Superclássicos Casas Bahia”.
.Segundo a empresa, o investimento reforça a estratégia de aproximar a marca do cotidiano dos brasileiros por meio do esporte. O Paulistão 2026 também terá novo formato, inspirado na Champions League, com início em 10 de janeiro e final prevista para 8 de março.
Futebol - O Flamengo anunciou na segunda-feira (29) a renovação de contrato do técnico Filipe Luís até o fim de 2027. Após meses de negociações, clube e treinador chegaram a um acordo para estender o vínculo por mais duas temporadas, encerrando uma das principais novelas do futebol brasileiro.
As conversas começaram ainda no primeiro semestre e esfriaram durante a reta decisiva da temporada. O principal entrave foi financeiro, especialmente após Filipe passar a ser representado por Jorge Mendes. Depois de propostas recusadas e ajustes de valores, as partes alinharam interesses e fecharam o acordo.
No comando do time desde setembro de 2024, Filipe Luís vive fase histórica. Em pouco mais de um ano, conquistou cinco títulos: Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. A renovação reforça a confiança do clube no trabalho e garante estabilidade para os próximos desafios.
O Corinthians definiu o nome do seu novo executivo de futebol. Marcelo Paz, atual CEO do Fortaleza, acertou com o clube paulista para assumir o cargo a partir de 2026, ocupando a vaga deixada por Fabinho Soldado. O contrato será válido até dezembro de 2026 e o anúncio oficial depende, apenas da formalização final.
Paz presidiu o Fortaleza entre 2017 e 2023 e liderou a transformação do clube, que saiu da Série C, chegou à Libertadores e disputou a final da Sul-Americana em 2023. Mesmo com o rebaixamento em 2025, ele foi peça-chave no processo de reconstrução do time cearense.
O nome voltou à pauta, após negociação frustrada com Bruno Spindel. Já Fabinho Soldado deixou o cargo em meio a pressões políticas e deve ser anunciado pelo Internacional nos próximos dias.
Tabelinha Rondoniense
FFER fecha 2025 com calendário cumprido, competições fortes e foco em capacitação. Porto Velho consolida projeto Construindo Campeões e fortalece o esporte de base. União Cacoalense estreia dia 4 na Copinha 2026.
FFER - A Federação de Futebol do Estado de Rondônia encerra 2025 com sensação de dever cumprido. De janeiro a dezembro, a FFER entregou muito mais que um calendário: promoveu competições profissionais, de base e do futebol feminino com qualidade, estádios cheios e bom desempenho também em torneios nacionais.
O ano foi marcado pelo fortalecimento das categorias de base, agora com Centro de Desenvolvimento do Futebol padrão FIFA, e pela valorização do futebol feminino, com campeonatos organizados e resultados expressivos fora do Estado. Dentro de campo, títulos, finais equilibradas e campanhas históricas movimentaram o futebol rondoniense.
Fora das quatro linhas, a FFER investiu pesado em capacitação. Em parceria com a CBF, promoveu cursos, workshops e seminários que qualificaram árbitros, treinadores, médicos e gestores, elevando o nível profissional do esporte local.
Com impacto direto na economia, geração de renda e oportunidades, 2025 consolidou um novo patamar para o futebol de Rondônia. E 2026 já começa com a promessa de ainda mais crescimento.
Porto Velho - O esporte de Porto Velho ganhou ainda mais força em 2025 com a consolidação do projeto Construindo Campeões. Idealizada pela Prefeitura, por meio da Semtel, a iniciativa beneficiou cerca de duas mil crianças e adolescentes, tanto na Capital quanto nos distritos, ampliando o acesso ao esporte e promovendo inclusão social.
Com novas modalidades como futebol feminino, jiu-jitsu e ballet, o projeto passou a atender diferentes perfis de jovens atletas, revelando talentos e estimulando o desenvolvimento físico, social e emocional. Ao longo do ano, atletas participaram de competições estaduais e nacionais, somando 32 medalhas conquistadas e levando o nome de Porto Velho ao cenário esportivo brasileiro.
Além dos resultados, o Construindo Campeões impactou vidas. Depoimentos de alunos mostram como o esporte mudou rotinas, fortaleceu sonhos e abriu caminhos para um futuro promissor. Com eventos, intercâmbios e polos espalhados pela cidade, o projeto se firma como uma das principais políticas públicas esportivas do município.
Copinha - Campeão rondoniense Sub-20, o União Cacoalense já tem data marcada para estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. O representante de Rondônia entra em campo no dia 4 de janeiro e integra o Grupo 16, que conta também com o Santos, um dos gigantes do futebol brasileiro.
A Copinha começa no dia 2 de janeiro e reúne 128 clubes, divididos em 32 grupos, com jogos em 30 cidades do Estado de São Paulo. A fase de grupos vai até 11 de janeiro, e os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata. A grande final será no dia 25 de janeiro, no Pacaembu.
Considerada a principal vitrine das categorias de base, a Copinha revela talentos todos os anos. Para o União Cacoalense, a competição representa visibilidade nacional e a chance de medir forças com grandes clubes, reforçando o crescimento do futebol de Rondônia no cenário brasileiro.
✨ Feliz 2026!
Que o novo ano seja repleto de conquistas, grandes histórias, emoção dentro e fora dos campos e muito futebol para comemorar. Seguimos juntos em mais uma temporada de informação e paixão pelo esporte!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!