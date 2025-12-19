Operação conjunta apreende mais de 34 kg de skank em Cacoal

Publicada em 19/12/2025 às 08h40
Uma operação conjunta entre o Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) e a Polícia Federal, com apoio do PATAMO e do Canil do 4º BPM, resultou em uma expressiva apreensão de drogas e armamento na zona rural do município de Cacoal, em Rondônia.
A ação policial foi desencadeada após levantamentos de inteligência que apontavam a possível existência de material ilícito em propriedades rurais da região. Durante as diligências, as equipes realizaram buscas em dois locais distintos. Em um deles, os policiais localizaram 34,090 quilos de skank, droga conhecida como uma variação mais potente da maconha.
No mesmo local, também foi apreendida uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, acompanhada de dois carregadores e 23 munições intactas. Além disso, os policiais encontraram sete cartuchos de calibre 28 e 28 estojos plásticos deflagrados do mesmo calibre, reforçando a suspeita de atividade criminosa na área.
No momento da operação, o proprietário da droga e do armamento não foi localizado, não havendo prisões no local. Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais e continuidade das investigações.
A operação evidencia a atuação integrada das forças de segurança e reforça o compromisso no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade, especialmente em áreas rurais utilizadas como rota ou ponto de armazenamento de entorpecentes.
