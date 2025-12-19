Avanço e inovação marcam fortalecimento do ambiente de negócios em Rondônia em 2025

Publicada em 19/12/2025 às 10h02
Durante o ano de 2025, o governo de Rondônia foi destaque na modernização e desburocratização do ambiente de negócios no estado. A atuação da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer) foi marcada por resultados expressivos, projetos de inovação tecnológica e parcerias estratégicas que reforçaram o desenvolvimento econômico e o fortalecimento do empreendedorismo no estado.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o trabalho da gestão no desenvolvimento de ações estratégicas para estimular o empreendedorismo, destacando também os esforços para dar condições a quem queira empreender sem burocracias. ‘‘O governo do estado tem investido na simplificação, agilidade e modernização da Jucer, assim, quem procura registrar uma empresa consegue ser acolhido com um serviço focado em contribuir para um ambiente de negócios seguro e produtivo.”
DESENVOLVIMENTO
Em 2025, até o mês de outubro, a Jucer já contabilizou 27.934 novas empresas, contra 22.936 no mesmo período de 2024. Isso significa um crescimento expressivo de 4.998 novas aberturas, o que equivale a um aumento percentual de 21,8%. A expectativa é que Rondônia encerre 2025 com mais de 30 mil novas empresas, alcançando um novo recorde histórico.
Setores de serviços (68,2%) e comércio (23,4%) impulsionaram o avanço de empresas abertas em 2025
Os setores de serviços (68,2%) e comércio (23,4%) impulsionaram o avanço de empresas abertas em 2025, alavancadas por políticas públicas voltadas à simplificação, capacitação e acesso a crédito. Desde 2019, já são mais de 173 mil novos negócios formalizados em Rondônia um marco que reflete o ambiente de negócios sólido e inovador construído ao longo dos últimos anos.
DESTAQUE NACIONAL
Entre os resultados em nível nacional, Rondônia se destaca como o estado que mais oferece apoio aos negócios inovadores, ocupando o primeiro lugar no ranking nacional, de acordo com levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP). Esse reconhecimento é resultado de políticas públicas focadas na ciência, tecnologia e empreendedorismo, que têm fortalecido o ecossistema de inovação no estado e o nascimento de novos negócios.
AVANÇO E MODERNIZAÇÃO
As ações e o suporte do governo de Rondônia têm estimulado o ambiente empresarial no estado. Programas como o Vencer, da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), que oferece cursos gratuitos e auxílio financeiro e profissional para ajudar os participantes a entrarem no mercado de trabalho ou a empreenderem. Outro programa do governo é o de Microcrédito Produtivo Orientado (Proampe) que oferece microcrédito produtivo e orientado para micros e pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEIs), pequenos produtores rurais e profissionais liberais do estado.
Programa Cidadania Empresarial apoia pequenos negócios com serviços como formalização e microcrédito
Entre as ações está o Projeto de Dispensa de Taxas de Registro, uma iniciativa conjunta da Jucer, Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). O projeto tem a finalidade de estimular a abertura de novas micros e pequenas empresas por meio da isenção das taxas de registro, beneficiando cerca de 2.750 empreendedores. O investimento do governo do estado é de R$ 1.698.750 milhão, com recurso do Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia (Fider).
Outra ação importante da Jucer é o apoio na execução de projetos de incentivo ao empreendedorismo como o Cidadania Empresarial, programa da Secretaria de Estado de Financias, que visa estimular a formalização de pequenos negócios, oferece orientação e serviços para empreendedores sair da formalidade. As atividades do programa é: formalização de negócios, educação fiscal, acesso a benefícios e ferramentas de crescimento.
CAPACITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
Servidores são capacitados para o desenvolvimento de competências digitais e liderança
Com foco na melhoria dos processos, no aumento da produtividade e no oferecimento de serviços cada vez mais eficientes, em 2025, a Jucer buscou alinhar as estratégias técnicas e operacionais com investimentos em programas de capacitação dos servidores para alinhar procedimentos diante da transformação digital.
O Programa de Capacitação dos Servidores voltado ao desenvolvimento de competências digitais, liderança, aprimoramento do controle e gestão de recursos públicos e visão estratégica foi um ponto forte da gestão durante o ano, assegurando o início de projetos inovadores de digitalização, com destaque para os testes de ferramentas de inteligência artificial aplicadas à análise de processos de registro de empresas, ampliando a celeridade e a segurança das operações.
A implementação de programas de saúde física e mental e de qualidade de vida, com benefícios oferecidos para o incentivo à prática de atividades físicas e cuidados com o bem-estar emocional, também gerou resultados positivos no engajamento e na produtividade das equipes.
De acordo com o presidente da Jucer, Clébio Billiany de Mattos, a Autarquia tem avançado na transformação digital, na valorização dos servidores e na missão de estar cada vez mais próximos do cidadão empreendedor. “O governo de Rondônia tem mostrado que é possível unir inovação, eficiência e humanização. Seguimos trabalhando para continuar evoluindo, simplificando processos e criando um ambiente de negócios cada vez mais favorável ao desenvolvimento do estado”, salientou.
