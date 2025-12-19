Polícia Civil investiga assassinatos de três idosos em Itapuã do Oeste

Publicada em 19/12/2025 às 09h00
A Polícia Civil de Rondônia intensificou as investigações para esclarecer uma sequência de três homicídios registrados em um intervalo inferior a 24 horas no município de Itapuã do Oeste, no interior do estado. Os casos ocorreram entre a tarde de quarta-feira (17) e a manhã de quinta-feira (18) e têm gerado preocupação entre os moradores, pois a cidade existem muitos idosos que moram sozinhos e pode haver um serial Killer as soltas por aí.
O primeiro crime foi registrado na tarde de quarta-feira, quando o idoso Eloir B. L., de 66 anos, foi encontrado morto às margens da BR-364. De acordo com informações preliminares, a vítima apresentava diversos golpes na cabeça provocados por objeto contundente. Eloir trabalhava como caseiro em uma fazenda localizada nas proximidades de onde o corpo foi encontrado. A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área até a chegada da equipe de perícia técnica.
Horas depois, ainda na noite de quarta-feira, um segundo homicídio foi registrado no município. O idoso Amaury R. A., de 69 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência situada na Estrada da Mineração. Assim como no primeiro caso, a vítima apresentava ferimentos na região da cabeça. As circunstâncias do crime estão sendo apuradas, e a Polícia Civil avalia diferentes linhas de investigação, incluindo a possibilidade de latrocínio ou execução.
Já na manhã de quinta-feira (18), um terceiro idoso foi localizado sem vida na Rua Getúlio Vargas, também em Itapuã do Oeste. O corpo apresentava lesões semelhantes às observadas nos casos anteriores, o que levantou a hipótese de que os crimes possam estar relacionados.
Equipes da Polícia Civil seguem realizando diligências no município, com a coleta de depoimentos, análise de imagens de câmeras de segurança e outros procedimentos investigativos. Segundo a corporação, todas as informações estão sendo apuradas com cautela, e novas atualizações deverão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.
A polícia reforça que a população pode colaborar repassando informações de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia; 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil.
