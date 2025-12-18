CABE RECURSO

Prefeito é condenado como 'dono de fato' de empresa que fraudou licitação: Justiça determina perda do mandato

Sentença aponta dano de R$ 19,1 mil em licitação de 2010 para sala de reforço e banheiros; Prefeitura e ex-secretária são absolvidos por falta de prova de dolo específico