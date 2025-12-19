Energisa encerra campanha com até 80% de desconto e abre agência em Porto Velho para atendimento exclusivo
Clientes com contas de energia em atraso terão neste sábado, dia 20, a última oportunidade para negociar débitos com a Energisa, com descontos que podem chegar a até 80%, além de isenção de juros, multas e parcelamento facilitado.

Para isso, a concessionária abrirá a agência localizada na Avenida 7 de Setembro, nº 234, no Centro de Porto Velho, em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, das 8h às 12h, exclusivamente para atendimento voltado à regularização de contas.

Ação facilita acesso de clientes que não conseguem atendimento durante a semana

A iniciativa é direcionada principalmente a consumidores que não conseguem comparecer à unidade nos dias úteis em razão de compromissos profissionais ou pessoais.

De acordo com Bernardo Moreira, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, a ação marca o encerramento da campanha Negocia Energisa, criada para ampliar o acesso à regularização de débitos:

“Essa é a última oportunidade para os clientes aproveitarem as condições especiais da campanha. Em alguns casos, é possível negociar com isenção de juros e multa, entrada flexível e descontos que podem chegar a até 80%, conforme o perfil de cada débito”, explica.

Negociação também pode ser feita pelos canais digitais

Além do atendimento presencial, a Energisa reforça que os clientes também podem realizar a negociação de forma totalmente digital, com praticidade e segurança.

Para acessar os canais, é necessário ter documentos pessoais, como CPF e RG.

Canais digitais da Energisa Rondônia:

Aplicativo Energisa On (Android e iOS)

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

