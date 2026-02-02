Dr. Luís do Hospital participa entrega de sementes e adubo a produtores rurais de Vale do Anari

Publicada em 02/02/2026 às 16h05
Produtores rurais de Vale do Anari foram beneficiados com a entrega de sementes de milho e adubo viabilizada por emenda parlamentar federal, destinada com foco direto no apoio à produção agrícola do município. A iniciativa alcança agricultores locais e tem como objetivo contribuir para a geração de emprego e renda no campo, fortalecendo a base produtiva da região.
A ação foi destacada pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital, que participou do ato e ressaltou a importância de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural. Segundo o parlamentar, o fortalecimento do setor agropecuário está diretamente ligado ao crescimento econômico do estado, motivo pelo qual o tema é tratado como prioridade em sua atuação legislativa.
O recurso responsável pela aquisição dos insumos foi destinado pelo deputado federal Lúcio Mosquini, responsável pela emenda que possibilitou a entrega aos produtores. A medida foi apontada como uma forma de garantir que o apoio chegue diretamente a quem produz, com impacto imediato na atividade agrícola local.
A articulação institucional no município ficou a cargo do prefeito Cleoni Lima, cuja atuação foi mencionada como decisiva para a concretização da iniciativa. A gestão municipal participou do processo de viabilização da ação, direcionada aos agricultores familiares e demais produtores rurais de Vale do Anari.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!