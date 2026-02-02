Foto de Marcos Rogério com Ivo Cassol provoca elogios e críticas nas redes: 'Só traz rejeição', 'parceria horrível', 'perdeu meu voto' e 'apaga que dá tempo'

Publicada em 02/02/2026 às 14h43
Uma publicação feita nas redes sociais pelo senador Marcos Rogério, do PL, no dia 30 de janeiro, provocou ampla repercussão entre seus seguidores e reacendeu o debate político em torno de alianças para as eleições de 2026. No post, o parlamentar aparece ao lado do ex-governador Ivo Cassol e escreve: “Com governador Ivo Cassol tratando do futuro de Rondônia. Boa conversa, grandes lições e um diálogo que soma experiência e visão de futuro”.
A publicação não apresenta pormenores do encontro, nem detalha temas específicos discutidos entre os dois. Ainda assim, o tom adotado na legenda e a escolha da imagem levaram parte da audiência a interpretar o gesto como um indicativo de eventual aproximação política, com possível tratativa de apoio do ex-governador ao projeto pessoal de Marcos Rogério, que se coloca como pré-candidato ao Governo de Rondônia.
A postagem foi curtida por mais de 3,2 mil pessoas e recebeu uma enxurrada de comentários, que revelam uma reação fortemente dividida do público. As manifestações vão desde elogios diretos e declarações de apoio até críticas contundentes, algumas delas formuladas em linguagem agressiva e com uso de palavrões, expressando indignação com a associação.
Entre os comentários favoráveis, usuários exaltaram tanto Marcos Rogério quanto Ivo Cassol. Um seguidor escreveu: “Meu ex governador Cassol e meu futuro governador Marcos Rogério. Os 2 tem meu respeito”. Outro afirmou: “Que alegria ver essa união! Senador Marcos Rogério e o ex-governador Ivo Cassol são, pra mim, dois dos maiores nomes da política de Rondônia: competência, coragem e resultado”. Houve também quem resumisse o encontro de forma entusiástica, com frases curtas como “Dois gigantes”, “Agora sim senador” e “Já ganhou”.
Alguns comentários defenderam explicitamente o legado de Cassol. Um usuário escreveu que ele teria sido “o melhor governador de Rondônia”, citando ações administrativas, enquanto outro afirmou: “Ninguém pode falar do Cassol, Rondônia é o que é graças a ele”. Também apareceram manifestações que trataram o encontro como um passo positivo rumo a 2026, como “Agora podemos dar a largada pra 2026” e “Bora meu governador”.
No campo oposto, a indignação foi igualmente explícita e numerosa. Diversos usuários afirmaram ter retirado apoio ao senador após a publicação. Um comentário diz: “Já perdeu meu voto… não voto mais nem para nada”. Outro foi direto: “Perdeu meu voto se unindo com Cassol”. Em tom ainda mais duro, um seguidor escreveu: “Só traz rejeição uma porra dessa”.
A associação com o ex-governador também foi alvo de críticas ligadas à sua situação jurídica. Um usuário comentou: “Parceria horrível essa aí. Pois esse cidadão só não vai disputar eleição por estar impedido por força judicial”. Outros mencionaram a inelegibilidade de Cassol e a Lei da Ficha Limpa, enquanto um seguidor escreveu: “Político condenado por crime contra a administração pública”.
Houve ainda manifestações de frustração e surpresa. Comentários como “Apaga que dá tempo”, “Que escolha ruim!”, “Vixe”, “Misericórdia!!” e “Gente do céu… inacreditável” se repetiram ao longo da publicação. Um usuário afirmou: “Jesus, eu quero votar em você, mas tá difícil com esses seus parceiros aí”, enquanto outro escreveu: “Vocês políticos, rodam, rodam e acabam sempre nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas”.
Parte dos comentários críticos apontou diretamente impacto eleitoral negativo. Um seguidor afirmou: “Assim você só se queima mais ainda”. Outro declarou: “Não estraga a sua candidatura, senador. Eu estava contigo até agora”. Também apareceram mensagens indicando migração de apoio para outros nomes da disputa estadual, como: “Já teve o meu voto, mas agora chegou a vez do Fúria governador”.
As reações mostram que o encontro divulgado por Marcos Rogério não passou despercebido pelo público e foi interpretado de maneiras opostas, tanto como sinal de força política quanto como erro estratégico.
Não é a primeira vez
Não é a primeira vez que Marcos Rogério aparece publicamente ao lado de Ivo Cassol. Em outubro de 2025, os dois já haviam sido vistos juntos em um encontro que também repercutiu nas redes sociais e nos bastidores da política rondoniense. À ocasião, o site Rondônia Dinâmica publicou um texto opinativo contextualizando o episódio.
LEIA EM:
Marcos Rogério e Fernando Máximo podem ser as novas “vítimas” do “dedo podre” de Ivo Cassol
Naquele momento, a publicação lembrou que Cassol está inelegível por decisão judicial e abordou o histórico de apoios políticos concedidos pelo ex-governador a candidatos que acabaram derrotados nas urnas. O texto opinativo ressaltou que, apesar da visibilidade e do recall eleitoral de Cassol, sua presença em articulações costuma gerar controvérsia e dividir opiniões, exatamente como voltou a ocorrer após a postagem feita agora pelo senador.
O reencontro divulgado em 30 de janeiro, portanto, se insere em uma sequência de movimentos que seguem provocando reações intensas do eleitorado. Sem apresentar detalhes sobre o conteúdo da conversa, Marcos Rogério optou por uma mensagem genérica sobre “futuro de Rondônia”, deixando que a imagem e a legenda falassem por si. A resposta dos seguidores mostra que, para parte significativa do público, a simples associação com Ivo Cassol já é suficiente para gerar leitura política imediata, seja de aprovação, seja de rejeição.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!