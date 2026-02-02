Governo de Rondônia intensifica ações de segurança no trânsito no retorno do período letivo

Publicada em 02/02/2026 às 15h45
Com o retorno do período letivo, o fluxo de veículos e pedestres aumenta significativamente nas imediações das escolas no retorno das aulas e, para reduzir riscos de acidentes, o governo de Rondônia intensifica as ações de segurança viária nas proximidades das instituições de ensino. A iniciativa é da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), e tem como foco a proteção de alunos e a manutenção da ordem viária.
O policiamento é direcionado com base em levantamentos estatísticos que identificam os locais com maior índice de ocorrências e infrações de trânsito. De acordo com o BPTran, entre as irregularidades mais registradas nesse período, estão: a parada em fila dupla; estacionamento em locais proibidos; excesso de passageiros em motocicletas; falta do uso de capacete; e desrespeito à faixa de pedestres. Assim, as equipes atuam tanto na fiscalização quanto na orientação aos condutores e pedestres, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações realizadas pela BPTran refletem o comprometimento do estado com a educação e a segurança no trânsito. “As ações tem o objetivo de educar, orientar e sensibilizar os condutores e pedestres, fortalecendo o comportamento seguro no trânsito e protegendo nossos estudantes”, ressaltou.
ORIENTAÇÕES E CUIDADOS NO TRÂNSITO
Algumas atitudes podem evitar acidentes. Entre as principais recomendações estão:
Sair de casa com antecedência para evitar pressa e excesso de velocidade;
Não estacionar em fila dupla ou em frente às escolas;
Desembarcar crianças sempre pelo lado da calçada;
Utilizar corretamente cadeirinhas, assentos de elevação e cintos de segurança;
Orientar os estudantes para atravessarem na faixa de pedestres; e
Redobrar a atenção em áreas com grande circulação de pessoas.
Segundo o comandante da BPTran, tenente-coronel Rafael de Gracia Tossatti, a volta às aulas muda a rotina do trânsito, principalmente nos horários de entrada e saída das escolas. O foco é a prevenção. “Estamos direcionando o policiamento para pontos estratégicos, com maior registro de infrações e ocorrências, para garantir a segurança dos alunos, pais e a comunidade escolar”, enfatizou.
A participação da população é fundamental para garantir um ambiente mais seguro próximo às escolas. O respeito às leis de trânsito é um compromisso coletivo que contribui diretamente para a preservação da vida.
Ressaltando a importância de normas e diretrizes de trânsito, a BPTran também realiza palestras educativas de trânsito, gratuitas. Os órgãos estaduais que desejarem, podem solicitar uma equipe por meio meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), já as empresas privadas podem solicitar pelo e-mail: [email protected].
