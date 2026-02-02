Prefeitura de Jaru realiza audiência pública na próxima sexta-feira, 06

Por Assessoria
Publicada em 02/02/2026 às 15h50
A Prefeitura de Jaru realiza na próxima sexta-feira (06) a Audiência Pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do município, referentes ao terceiro quadrimestre de 2025.
A audiência ocorrerá no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 15h, e é aberta ao público em geral.
O secretário de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol, explicou que a audiência pública é uma das formas de garantir transparência nos atos da gestão municipal. “Durante a audiência, a população tem acesso a como os recursos públicos foram utilizados e quais benefícios vieram com estes investimentos”, disse.
