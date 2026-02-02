MAIS DINHEIRO NA CONTA

Em fevereiro, mais de 122,3 mil rondonienses passam a ser beneficiados por nova lei que amplia isenção do Imposto de Renda

Medida isenta totalmente mais de 75,7 mil trabalhadores do estado que ganham até R$ 5 mil por mês. Outros 46,5 mil rondonienses com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais serão beneficiados com descontos progressivos