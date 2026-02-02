UNIR abre inscrições para ingresso com notas do Ensino Médio no PS UNIR 2026

Publicada em 02/02/2026 às 16h15
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu as inscrições para ingresso com notas do Ensino Médio no Processo Seletivo 2026 (Notas do Histórico Escolar). A seleção é destinada ao preenchimento de 174 vagas remanescentes e formação de cadastro de reserva para cursos de graduação presenciais e a distância. As vagas estão distribuídas nos campi de Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.
Inscrições - As inscrições agora são somente para cursos com ingresso no 1º semestre letivo de 2026, são totalmente gratuitas e seguem abertas até o dia 9 de fevereiro, exclusivamente pela Internet, no link https://
Podem se inscrever candidatos que concluíram o Ensino Médio nas modalidades Regular; Técnico ou Educação de Jovens e Adultos (EJA); bem como quem obteve certificação por meio do Encceja, do Enem ou do chamado “Provão”.
Atenção! O ingresso por meio das notas do Ensino Médio é exclusivo para vagas remanescentes. Assim, o candidato que já estiver classificado pelo Enem no mesmo campus/polo, curso e turno não poderá participar dessa modalidade. A nova inscrição só será válida se for realizada para curso diferente, conforme as regras do edital.
Seleção pelas notas do Ensino Médio - A seleção será realizada com base no histórico escolar do candidato, considerando a média aritmética das notas de Língua Portuguesa e Matemática. As notas devem ser informadas no ato da inscrição e comprovadas posteriormente, mediante apresentação do histórico escolar, no momento da matrícula dos candidatos aprovados.
Vagas e cursos - Nos cursos presenciais, são ofertadas 140 vagas mais formação de cadastro de reserva (CR) para o 1º semestre letivo; além de 17 vagas vagas e CR para o 2º semestre. Já nos cursos a distância, são oferecidas 17 vagas e CR, somente para o primeiro semestre letivo. O cadastro de reserva assegura apenas a expectativa de direito à vaga, condicionada ao surgimento de vagas disponíveis ao longo do processo seletivo. Veja aqui a lista dos cursos e vagas disponíveis.
Aulas - O início das aulas do semestre letivo 2026.1 para novos alunos (calouros) será no dia 3 de março, conforme o Calendário Acadêmico 2026 (acesse aqui).
SOU UNIR - Mais informações sobre o PS UNIR 2026 - Complementar podem ser obtidas por meio do Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR, pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (69) 2182-2016.
PS UNIR 2026 - Notas do Histórico Escolar do Ensino Médio
Inscrições: 31 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026, neste link
Modalidade: Ingresso por notas do histórico escolar do Ensino Médio (Língua Portuguesa e Matemática)
Retificação do edital: PS UNIR 2026 – Geral/Notas do Ensino Médio (Item 3.)
Quadro de vagas: Quadro de Vagas para ingresso por meio de Histórico do Ensino Médio
