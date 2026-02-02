Canais digitais da Energisa se destacam com mais de 95% da preferência dos Rondonienses em 2025

Publicada em 02/02/2026 às 16h42
Os canais digitais da Energisa Rondônia seguem se consolidando como o principal meio de relacionamento com os clientes em todo o estado. Em 2025, a concessionária contabilizou 16 milhões de contatos com consumidores rondonienses. Desse total, 15,3 milhões de atendimentos, o equivalente a mais de 95%, foram realizados por meio das plataformas digitais da empresa.
Os números reforçam a transformação no comportamento dos clientes, que têm priorizado soluções digitais pela praticidade e facilidade de acesso aos serviços, sem a necessidade de deslocamento até uma agência física.
Energisa On é o canal mais utilizado pelos consumidores
Entre os canais digitais disponíveis, o aplicativo Energisa On se destacou como o principal meio de atendimento, concentrando mais de 50% da preferência dos clientes. A plataforma permite o acesso a diversos serviços, como emissão de segunda via de fatura, consulta de débitos, solicitação de religação, acompanhamento do consumo de energia e registro de ocorrências.
Além do aplicativo, os consumidores também utilizam o site oficial da Energisa e o WhatsApp Gisa (69) 99358-9673, ampliando as possibilidades de atendimento e tornando o contato com a concessionária ainda mais ágil e acessível.
Para a coordenadora comercial da Energisa Rondônia, Rosiane Santos, o crescimento expressivo dos canais digitais reflete o compromisso da empresa em oferecer soluções modernas e eficientes.
“A ampliação do uso dos canais digitais reforça o compromisso da Energisa em disponibilizar serviços cada vez mais eficientes, alinhados às necessidades de praticidade e agilidade dos consumidores. Nosso foco é facilitar a vida do cliente, onde ele encontre tudo o que precisa na palma da mão.”, destaca.
Tecnologia como aliada no relacionamento com o cliente
O fortalecimento dos canais digitais faz parte da estratégia da Energisa de investir continuamente em inovação e tecnologia para aprimorar a experiência do consumidor. A digitalização dos serviços contribui para a melhoria dos processos, maior eficiência no atendimento e mais comodidade para os clientes em todo o estado.
Com índices expressivos de adesão, a concessionária segue ampliando e aperfeiçoando seus canais digitais, consolidando-os como a principal porta de entrada para o atendimento ao cliente em Rondônia.
