Fevereiro Roxo e Laranja reforça campanhas de prevenção a doenças crônicas e leucemia, destaca Silvia Cristina

As campanhas de saúde associadas ao mês de fevereiro voltam a ganhar visibilidade com ações voltadas à prevenção e à conscientização de doenças crônicas e do câncer hematológico. A iniciativa reúne duas frentes distintas, identificadas pelas cores roxa e laranja, utilizadas nacionalmente para ampliar o alcance das informações junto à população.
De acordo com a deputada federal Silvia Cristina, o Fevereiro Roxo é dedicado à prevenção e ao enfrentamento de enfermidades crônicas como lúpus, Alzheimer e fibromialgia. As doenças, de caráter prolongado, exigem diagnóstico precoce, acompanhamento médico contínuo e políticas públicas voltadas à qualidade de vida dos pacientes.
Já o Fevereiro Laranja concentra esforços na conscientização sobre a leucemia, um tipo de câncer que compromete as células sanguíneas e a medula óssea, local onde essas células são produzidas. A mobilização busca informar sobre sintomas, formas de diagnóstico e a importância do tratamento adequado, além de estimular o debate sobre doação de medula óssea.
A parlamentar ressalta que o mês é utilizado como ferramenta de informação e alerta, reforçando a necessidade de atenção à saúde e de acesso da população a dados confiáveis sobre prevenção, diagnóstico e acompanhamento médico dessas doenças.
