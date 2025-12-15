Mesmo inelegível Cassol continua um fenômeno; Sílvia comemora chegada de Crispin e outros ao PP; e Léo compra hospital

Publicada em 15/12/2025 às 08h33
FLORI SE TORNA UMA BOA EXCEÇÃO NUMA CIDADE EM QUE SETE PREFEITOS FORAM DEFENESTRADOS DE SEUS CARGOS EM DEZ ANOS
Do extremo sul do Estado surge um personagem na política estadual que está dando o que falar. O Delegado Flori, ainda jovem, mas já experiente, é o prefeito de Vilhena que mais durou no cargo nos últimos anos. E pode sim, ser um nome novo a entrar na disputa pelo Governo do Estado no ano que vem. Para se ter ideia, sua cidade teve nada menos do que sete Prefeitos diferentes em uma década. Não é exagero! Há três anos no cargo (dois com mandato tampão e o terceiro agora, como reeleito com quase 75 por cento dos votos válidos), Flori tem pouco do político tradicional. Fala bem, fala rápido e sua língua é afiada. Ainda mais para contestar adversários que perseguem seu plano de parceria público privada para a saúde, que, para desespero dos adversários, está dando muito certo.
“Vocês não imaginam o poder de algumas máfias que se alimentam da estrutura do serviço público e não aceitam perder seu espaço”, afirmou, por exemplo, numa longa entrevista que concedeu aos Dinossauros do Rádio (Everton Leoni, Beni Andrade, Erik Araújo e Sérgio Pires) no programa Papo de Redação da Rádio Parecis FM. Questionado se pretende disputar o Governo em 2026, Flori desconversou. Disse que seguirá a orientação de quem considera líder maior do seu partido, o Podemos, no Estado. “Quem vai decidir os rumos do nosso partido é o prefeito Léo Moraes, que, aliás, está fazendo um excelente governo em Porto Velho”.
Na conversa, Flori falou sobre o desenvolvimento de Vilhena, a segunda maioria economia do Estado, atrás apenas de Porto Velho; destacou os avanços na saúde pública da sua cidade e ainda disse que, caso fosse debater os problemas estaduais, citaria como maiores problemas de Rondônia a saúde e a segurança pública. Bem humorado e falante, Flori, que comandou delegacias da PF em diferentes cidades do Estado, sofreu na pele a confrontação política em sua cidade, onde enfrentou nada menos do 126 processos na última campanha eleitoral.
Certamente foi sua história ilibada que o livrou de todos, alguns bem esdrúxulos, como o que pretendia cassá-lo porque um cabo eleitoral fazia brincadeiras com fogo num sinal de trânsito. Ao que tudo indica, ele está sendo uma exceção importante em uma cidade onde ser Prefeito durante longos anos, significou passar o vexame de ser defenestrado do cargo pela Justiça. Parece que, como dizem os gaúchos, Flori é vinho de outra pipa!
PSD ESPERA MARCOS ROCHA “COM TAPETE VERDE AMARELO”, MAS ATÉ AGORA ELE NÃO RESPONDEU AO CONVITE
“Se ele aceitar nosso convite, será recebido com um enorme tapete verde e amarelo”! A frase é do presidente regional do PSD, Expedito Júnior, ao confirmar um convite oficial para que o governador Marcos Rocha ingresse no partido e seja o nome forte para a disputa ao Senado, no ano que vem. Expedito não poupa elogios a Rocha e diz que, com ele no partido, haveria uma nominata quentíssima para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. O problema é que até agora, mesmo convidado oficialmente há algum tempo, Rocha ainda não deu seu sim. E nem o não! Ou seja, a porta ainda não está fechada.
O PSD vem para a eleição com um nome bastante forte para o Governo do Estado. O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, é a escolha do partido para disputar a sucessão de Marcos Rocha. Fúria e o atual governador, aliás, mantém uma relação de respeito e amizade. O próprio Fúria já teria reforçado o convite a Marcos Rocha, para uma parceria que, dentro do PSD, calcula-se que seria praticamente imbatível.
Na última eleição municipal (e o feito foi comemorado pelo deputado Laerte Gomes, o mais votado na última disputa para a ALE) o PSD elegeu sete prefeitos, cinco vices e 70 vereadores. “Um partido que tem como presidente estadual o ex-senador, Expedito Júnior; que tem um diretório formado por grandes representantes como o deputado estadual, Cássio Gois; o próprio prefeito Adailton Fúria, eu, o prefeito Charles Gomes, eleito em Vale do Paraíso, certamente tem crescido muito pelos municípios. O PSD saiu da eleição municipal de 2024 como o maior partido do Brasil e, em Rondônia, obtivemos os maiores índices de percentual de voto e de reeleição”, comemorou Laerte. Como será para 2026?
CASSOL CONTINUA SENDO UM FENÔMENO ELEITORAL: MESMO SEM PODER DISPUTAR, ESTÁ À FRENTE NAS PESQUISAS AO GOVERNO
Inelegível, sem mandato há muitos anos, Ivo Cassol continua um fenômeno eleitoral em Rondônia. Na última pesquisa do Instituto Real Time Big Data, ligado à Rede Record, num dos cenários Cassol aparece em primeiro lugar na preferência dos rondonienses, empatado com 22 pontos percentuais com Fernando Máximo. Em cenários diferentes, sem o nome de Cassol, surgem fortes três nomes: o próprio deputado federal Máximo, sempre bem postado em todas as pesquisas; o senador Marcos Rogério e o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria.
A pesquisa aponta que se Cassol pudesse ser candidato e Fernando Máximo não estivesse na disputa, o ex-governador e ex-senador venceria a eleição com 23 por cento. O segundo seria Marcos Rogério, com 19 por cento e o terceiro, tecnicamente empatado, Adailton Fúria, com 17. Outro empate: Hildon Chaves surge grudado em Fúria, com 15 pontos. Neste contexto, Confúcio Moura teria 10 pontos percentuais e o vice-governador Sérgio Gonçalves teria 5.
Na nova pesquisa, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, surge com 16 pontos percentuais, apenas seis a menos que os líderes. Já Confúcio Moura não sai dos 12 por cento, o mesmo que têm conquistado nos últimos levantamentos de intenção de votos. Quem cresceu foi o vice-governador Sérgio Gonçalves, que estava sempre com índices muito baixos e que nos números atualizados da Big Data, já aparece com 6 pontos percentuais.
Ou seja, sem Cassol no jogo, pelo menos cinco possíveis candidatos (Marcos Rogério, Fernando Máximo, Adailton Fúria, Hildon Chaves e Confúcio Moura) teriam, pelos números de hoje, chances reais de chegar ao Governo. Mas Sérgio Gonçalves pode crescer muito mais, caso assume o Palácio Rio Madeira/CPA em abril.
SÍLVIA CRISTINA COMEMORA CHEGADA DE CRISPIN E OUTROS NOMES PARA COMPOR A NOMINATA DO PROGRESSISTAS EM 2026
O Progressistas (PP) também se mexe. Enquanto líderes do partido vêm como nariz torcido a federação com o União Brasil (a presidente regional Sílvia Cristina faz parte deste grupo) a sigla busca reforço. Nesta semana, num encontro muito concorrido no auditório da Unopar para mil pessoas sentadas, havia poucos lugares vagos, quando o deputado estadual Ismael Crispin (importante destaque na atual legislatura na Assembleia Legislativa) e outros nomes conhecidos ou novos da nossa política assinaram ficha de adesão. O encontro político, à frente a própria Sílvia Cristina, reuniu personalidades de outros partidos.
Além de Crispin, aderiram ao Progressistas a professora Magna Souza e os médicos Wenceslau Ruiz e Maique Paulo (personagem bastante conhecido em Ouro Preto do Oeste e cidades da região Central, além de atuar em Machadinho do Oeste e Alto Paraíso) estão agora no grupo de frente para disputar vagas à Assembleia Legislativa e Câmara Federal. “O Progressistas está pronto para as eleições de 2026! Nosso time está se reforçando, para fortalecer as bases e ocupar os espaços que Rondônia oferece. Vivemos um dos capítulos mais positivos do partido em Rondônia”, comemorou a presidente Sílvia Cristina.
Já Ismael Crispin disse que “não faço da política um balcão de negócios, faço da política uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. E nós trabalhamos nos 52 municípios de Rondônia, para cumprir essa missão. Nós estamos prontos para 2026 e vamos trabalhar para levar a nossa mensagem por todo o Estado”. Participaram do evento, entre outros, o vice-governador Sérgio Gonçalves, do aliado União Brasil; o presidente do PSD, Expedito Júnior; o prefeito Flori, de Vilhena, do Podemos, entre outros convidados.
FIM DE ANO COM GRANA NO BOLSO PARA O FUNCIONALISMO. SAIU O 13º E NA PRÓXIMA SEMANA, O SALÁRIO DE DEZEMBRO
A sexta-feira foi de movimentação nos bancos. O funcionalismo estadual recebeu a segunda parcela do 13º salário, o que injetou perto de 160 milhões na economia do Estado. No próximo dia 23, outros algo em torno de 300 milhões serão pagos aos servidores estaduais, com o salário adiantado de Dezembro. Na Assembleia Legislativa, saiu também o 13º integral, já que o Poder paga o valor apenas uma vez no ano. A expectativa agora, na ALE, é pelo salário de Dezembro, programado para o dia 19, sexta-feira próxima. Junto com o salário, deve sair um Abono, já tradicional, dado aos servidores no final do ano.
A Prefeitura da Capital deve pagar salários e o 13º até o dia 19. Não há informações sobre o montante a ser pago aos trabalhadores municipais e não há também informações sobre um eventual abono. O comércio já começou a sentir os reflexos dos pagamentos de final de ano que já começaram a sair e espera muito mais até as vésperas do Natal, quando todo o funcionalismo do Estado, dos demais Poderes e das Prefeituras estiverem no bolso do consumidor. Neste Domingo, aliás, haverá a segunda edição do Domingão da CDL, na zona leste. O último está programado para o dia 21, quatro dias antes do Natal, na avenida Sete de Setembro.
Em Rondônia, o Governo celebra seis anos de salários em dia no funcionalismo público. “Uma evidência da responsabilidade fiscal da gestão estadual, proporcionando que servidores possam pagar aluguel, financiamentos do carro e casa, fazer compras no mercado, honrar diversos compromissos sem atrasos, o que movimenta a economia, contribuindo para o estado ser repleto de negócios e empregos”, resume o governador Marcos Rocha. Ele lembra ainda que somos o segundo Estado do país com a menor taxa de desemprego.
LÉO MORAES OFICIALIZA COMPRA DO HOSPITAL QUE SERÁ MUNICIPAL E UNIVERSITÁRIO, EM PARCERIA COM A UNIR
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, onde se vestiu de médico para representar o avanço na saúde e ao lado do seu secretário Jaime Gazola, o prefeito Léo Moraes confirmou oficialmente a compra do Hospital das Clínicas, na rua João Goulart, próximo à Pinheiro Machado, que se tornará universitário e ao mesmo municipal. Não há ainda mais detalhes, embora se saiba que o custo anual do funcionamento do novo hospital, de cerca de 85 milhões de reais/ano, será bancado pelo governo federal, via Ebserh, com esta parceria que deu certo.
O total da compra ultrapassa os 39 milhões de reais, com a maior parte dos recursos vindos dos cofres federais, mas com importante contrapartida da Prefeitura. O atual Hospital das Clínicas se transformará num hospital-escola, para preparação dos estudantes de Medicina, mas também atenderá pelo SUS, beneficiando a população de Porto Velho. A Capital de Rondônia era a única do Brasil que não tinha nem um hospital municipal e a Unir a única sem hospital universitário. A parceria resolveu os dois problemas numa vez só.
O Hospital está sendo projetado para ter pelo menos 150 leitos, uma exigência da Ebserh, uma organização do governo federal especializada em gerir hospitais universitários para que prestem assistência de excelência na saúde à população, via SUS. Toda a administração do novo hospital será de responsabilidade dela. Hoje, a Ebserh é responsável por 45 hospitais de universidades federais. O de Porto Velho será o 46º desta lista.
Dos 39 milhões de reais previstos para a compra do Hospital das Clínicas, 37 milhões virão através de uma emenda do senador Confúcio Moura, que se tornou parceiro da Prefeitura, viabilizando grande parte dos recursos para a implantação do primeiro hospital municipal da história de Porto Velho.
MUTIRÕES EM LOCAIS INAPROPRIADOS JÁ DEIXARAM DEZENAS DE RONDONIENSES COM DANOS IRREVERSÍVEIS NOS OLHOS
Solução ou perigo? Programas de cirurgias oftalmológicas, realizadas em caminhões ou outros locais inadequados e não em clínicas especializadas, podem ser um grande problema, como já ocorreu no passado, assim como várias cirurgias realizadas em Rondônia, num programa de mutirão em 2022, acabaram causando danos irreversíveis em dezenas de pessoas. O alerta está sendo dado por especialistas que elogiam o mesmo sistema, mas promovido pela Secretaria de Saúde de Rondônia, onde o improviso não existe e só profissionais especializados participam.
Mutirão é uma prática desnecessária quando se tem uma política de saúde perene e com foco no cidadão. Os mutirões, ou medicina de guerra, como programados por este programa federal – em Rondônia tem o apoio de alguns membros da nossa bancada no Congresso – e começou por Ariquemes. Depois, serão levados a outras cidades do Estado. Este programa é uma ação do Governo Federal com apoio de lideranças municipais e membros da bancada federal, que reacende um debate que o estado conhece bem e que deixou marcas recentes.
O sistema é um modelo questionado tanto técnica como eticamente, especialmente após os graves episódios registrados em 2022, quando, depois de cirurgias feitas desta forma, cerca de 40 pessoas perderam a visão. Naquele ano, um mutirão oftalmológico realizado em Porto Velho resultou em um surto de infecção ocular grave (endoftalmite – a pior infecção ocular) em dezenas de pacientes. O problema foi constatado e confirmado pelo Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero) e amplamente divulgado na mídia. Mesmo assim, o esquema será repetido.
OPERAÇÃO ENVOLVENDO 240 POLICIAIS FAZ PRISÕES, APREENDE DROGAS E ARMAS E ACABA COM BANDIDO MORTO
Tanto o secretário de segurança, coronel Felipe Vital quanto o comandante da PM, coronel Régis Braguin e o diretor geral da Polícia Civil, Jeremias Mendes Souza, participaram pessoalmente de uma grande operação nesta sexta-feira, no Cone Sul. A chamada Operação Quimera envolveu nada menos do que 240 policiais e foi realizada por forças de outros Estados, simultaneamente, no Mato Grosso e no Rio de Janeiro. A intenção era cumprir perto de 65 mandados de prisão decretados pela Justiça, principalmente um deles, contra Luiz Carlos Rodrigues, o Zeus, responsável, junto com outros asseclas, por um tribunal do crime que julgava e executava adversários.
No confronto, um dos bandidos foi baleado pela polícia e morreu no local. Ele atirou nos policiais e o revide acabou na morte de Rogério Silva Júnior, um dos alvos dos mandados. No total, apenas em Vilhena, cinco foram presos em flagrante. A operação apreendeu drogas, armas e munições, pelo menos 16 celulares e uma moto roubada.
A ação foi conduzida pelo grupo Draco 2, em conjunto com a Delegacia Regional de Vilhena e com apoio das forças de segurança dos estados de Mato Grosso e Rio de Janeiro. As forças policiais de Rondônia têm obtido bons resultados em uma série de operações contra o crime organizado. Em algumas das ações, os bandidos reagem à bala, mesmo sabendo do risco de morte que correm. Ao atirar nos policiais, o revide é imediato. Em uma semana, é o segundo criminoso morto em confronto com a PM de Rondônia.
PACELE ACOMPANHA DE PERTO OBRAS QUE SÃO REALIZADAS A SEU PEDIDO TANTO NA ÁREA URBANA QUANTO NOS DISTRITOS
A Estrada dos Periquitos, via bastante utilizada por moradores da região para caminhada e deslocamento diário, recebeu nesta semana serviços de limpeza e manutenção. As ações ocorreram após um pedido de providência apresentado pelo gabinete do vereador Márcio Pacele. O próprio vereador esteve no local acompanhando de perto o andamento dos trabalhos.
Segundo Pacele, “o acompanhamento presencial faz parte da rotina de atuação do mandato”. O vereador afirma que manter atenção às necessidades dos bairros e distritos é fundamental para garantir que os serviços cheguem onde são mais necessários. “A população precisa ser ouvida e nosso papel é assegurar que essas solicitações sejam encaminhadas e atendidas”, destacou.
Com a limpeza realizada, moradores relatam que o caminho ficou mais acessível e seguro para o tráfego de quem utiliza a via diariamente, seja para atividades físicas, seja para locomoção entre os pontos da comunidade.
A iniciativa reforça a importância dos pedidos de providência como instrumento de aproximação entre o cidadão e o poder público, contribuindo para melhorias contínuas na infraestrutura urbana de Porto Velho. Com apoio das secretarias municipais, Pacele tem conseguido soluções para problemas das comunidades tanto da área urbana como dos distritos da Capital.
PERGUNTINHA
Qual sua opinião sobre a decisão inédita (não havia acontecido antes) do governo de Donald Trump de retirar o peso da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada dos 136 milhões de reais de contrato com o Banco Master, dona Viviane de Moraes?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!