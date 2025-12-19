Homem é alvejado a tiros na BR-133, na saída para Cujubim

Publicada em 19/12/2025 às 08h50
Uma ocorrência grave foi registrada na tarde desta quinta-feira em Machadinho do Oeste, Rondônia. Segundo informações iniciais, uma tentativa de homicídio ocorreu na BR-133, no trecho de saída para o município de Cujubim.
De acordo com relatos preliminares, um homem teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra um senhor. Após o ataque, a vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao hospital para cuidados médicos.
Conforme as primeiras informações repassadas, a vítima estava consciente e falando no momento do socorro, o que indica que, apesar da gravidade da ocorrência, seu estado de saúde inspirava cuidados, porém sem perda de consciência no atendimento inicial.
As circunstâncias que levaram ao crime, bem como a motivação e a identidade do autor, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia esteve no local e deu início aos procedimentos de praxe para investigação do caso.
Novas informações serão divulgadas assim que houver confirmação oficial dos detalhes pelas forças de segurança.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!