Ana Castela ironiza boatos criados por IA: “Ou sou sapatão ou estou grávida”

A cantora Ana Castela se pronunciou após a circulação de montagens feitas por inteligência artificial que a colocam como grávida do namorado, o cantor Zé Felipe. As imagens, que simulam testes de gravidez positivos e até exames de ultrassom, se espalharam rapidamente pelas redes sociais e deram origem a novos rumores envolvendo a artista.
Diante da repercussão, Ana optou por responder com ironia, fazendo referência direta a outra especulação recente relacionada à sua vida pessoal. “Ou sou sapatão ou estou grávida, os dois, no momento, não dá”, escreveu a cantora, ao comentar a sequência de boatos que passaram a circular em curto intervalo de tempo.
A manifestação ocorre um dia após a divulgação de uma nota oficial da equipe jurídica da artista. No comunicado, o Grupo AgroPlay, responsável pela administração de sua carreira, repudiou comentários feitos por influenciadoras digitais e afirmou ser necessário “educar e traçar limites” no ambiente virtual.
Segundo a assessoria, apesar de a orientação sexual não ser uma ofensa, o contexto em que o tema foi tratado — de forma pública, sem intimidade e associado a críticas à aparência física — ultrapassa a liberdade de expressão e configura agressão e body shaming. A nota também ressalta que a internet não pode ser tratada como um espaço sem regras.
A equipe informou ainda que avalia medidas jurídicas cabíveis, não com foco exclusivo em reparação, mas na responsabilização de caráter pedagógico, reforçando que corpo, sexualidade e vida pessoal não devem ser explorados como ferramenta de engajamento.
