Foragido é espancado após furtar rede em residência na zona sul

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 19/12/2025 às 09h15
Publicada em 19/12/2025 às 09h15
O foragido da justiça Francisco N. de S., foi preso por furto na madrugada desta sexta-feira (19), na Rua Cingapura, bairro Floresta, zona sul de Porto Velho.
Segundo a PM, o criminoso foi flagrado por populares, quando pulava o muro de uma casa, e furtava alguns objetos, em seguida o ladrão foi cercado, detido depois de cair e espancado até a chegada de uma guarnição do 9º Batalhão.
Com ele foram encontradas duas redes e um rádio que estavam enrolados em um pano. Durante pesquisa foi encontrado um mandado de prisão em desfavor do indivíduo.
O suspeito que acabou sofrendo uma lesão no braço foi socorrido para a UPA sul, e depois de liberado apresentado no Departamento de Flagrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!