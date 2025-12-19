Primeira edição da Agrotec confirma vocação de Porto Velho para grandes eventos do agronegócio

Publicada em 19/12/2025 às 10h36
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), divulgou os números oficiais da primeira edição da Agrotec – 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, realizada entre os dias 27 e 30 de novembro, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Mesmo em sua estreia, a feira já demonstrou forte relevância para o setor produtivo local, registrando R$ 34.619.180,09 em volume de negócios ao longo dos quatro dias de programação.
Com 145 expositores, entre empresas, concessionárias, agroindústrias, produtores da agricultura familiar e setores ligados à inovação e serviços, a Agrotec se consolidou como um importante ambiente de promoção da economia municipal. Além das vendas efetivadas durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de prospectar novos acordos comerciais, ampliar parcerias e apresentar produtos e serviços ao público urbano e rural.
Durante os quatro dias da Agrotec, a Embracon Consórcio movimentou significativamente o fluxo de vendas. De acordo com a gestora comercial Ana Flávia Borges, a feira foi extremamente bem-sucedida e atendeu a uma demanda que a cidade já precisava. Fizemos uma pesquisa de mercado realizada durante o evento que resultou na geração de mais de R$ 300 mil em créditos comercializados, além de mais de R$ 2 milhões em negociações que seguem em andamento”. Afirmou a gestora que salientou que ao longo da feira, também foram firmadas diversas parcerias comerciais, reforçando o potencial de negócios e a importância do evento para o desenvolvimento econômico local.
O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, destacou o papel estratégico da feira no fortalecimento do setor. “A Agrotec nasce como uma iniciativa estruturada, com capacidade de apoiar quem produz e de aproximar o campo da cidade. Mesmo sendo a primeira edição, observamos grande participação dos expositores, excelente circulação de público e um volume expressivo de negociações”, ressaltou.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou que a realização da primeira Agrotec demonstra o compromisso da administração municipal em fomentar o agronegócio, uma das bases da economia local. “Os resultados apresentados nesta primeira edição mostram que Porto Velho está preparada para sediar eventos estruturantes voltados ao setor produtivo. A Agrotec é uma política pública que fortalece o agricultor, estimula novos negócios e movimenta a nossa economia”, destacou.
A Prefeitura já iniciou o planejamento da Agrotec 2026, que será realizada na primeira semana de setembro, com local ainda a ser definido. A próxima edição contará com formato ampliado e passará a integrar o calendário de eventos internacionais do segmento, com expectativa de crescimento no número de expositores, oportunidades de negócios e participação de empresas de outros estados e países.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!