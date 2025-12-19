MPRO realiza visita técnica ao Baixo Madeira para levantamento de demandas socioambientais

Publicada em 19/12/2025 às 10h07
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (Gaema), que tem a coordenação da promotora de justiça Valéria Giumelli Canestrini, realizou visita técnica à região do Baixo Madeira, com deslocamentos aos distritos de Calama, Demarcação, Nazaré e São Carlos - no município de Porto Velho - entre os dias 15 e 17 de dezembro. A ação teve como objetivo levantar demandas socioambientais e contou com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).
A agenda teve como objetivo aproximar o Gaema das comunidades ribeirinhas, possibilitando o conhecimento direto das demandas locais, especialmente aquelas relacionadas ao contexto ambiental. Durante a visita, foram realizadas reuniões, escutas qualificadas e observações in loco sobre a realidade enfrentada pelos moradores, envolvendo temas como proteção dos recursos naturais, impactos ambientais, saneamento, resíduos sólidos e condições de vida associadas ao uso sustentável do território.
A visita também teve como finalidade verificar as questões relacionadas ao enfrentamento do período de cheias do rio Madeira, que impacta diretamente a dinâmica social, econômica e ambiental das comunidades ribeirinhas. Em diálogo com administradores locais e moradores, foi possível debater as principais dificuldades enfrentadas pela população durante esse período, bem como as estratégias adotadas localmente para mitigar os efeitos das inundações, considerando a vulnerabilidade das famílias diretamente afetadas.
A presença do Gaema nos distritos possibilitou a identificação de problemas recorrentes e desafios específicos da região, contribuindo para uma atuação mais alinhada às necessidades locais. As informações coletadas servirão de subsídio para a adoção de providências institucionais e para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à conservação ambiental e à garantia de direitos das populações tradicionais do Baixo Madeira.
A iniciativa reforça o compromisso do Ministério Público de Rondônia com uma atuação preventiva, integrada e próxima da sociedade, especialmente em áreas de relevante interesse socioambiental.
