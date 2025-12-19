Com apoio de Cássio Gois, APAE de Espigão do Oeste recebe investimento histórico de R$ 1,4 milhão

Publicada em 19/12/2025 às 09h23
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Espigão D’Oeste vive um momento histórico de esperança, reconhecimento e fortalecimento do seu trabalho. Com mais de 22 anos de atuação, a instituição, que há décadas transforma vidas por meio da educação especial, da inclusão social e do atendimento humanizado, receberá um investimento fundamental para ampliar e qualificar ainda mais seus serviços.
Por meio de articulação do deputado estadual Cássio Gois, junto ao Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), foi garantido o recurso no valor total de R$ 1.424.618,45, destinado à reforma e ampliação da estrutura física da Escola de Ensino Especializado “Caminho de Luz”.
O investimento permitirá melhorias significativas na infraestrutura da unidade, assegurando mais segurança, acessibilidade, conforto e dignidade para alunos, famílias e profissionais que atuam diariamente na instituição.
O presidente da APAE de Espigão D’Oeste, Cleodimar Balbinot, ressaltou o impacto do investimento para o futuro da instituição e das famílias atendidas:
“Nossa escola tem mais de 22 anos de existência e, com a ampliação das salas, vamos conseguir ampliar nossos atendimentos, principalmente nas áreas da saúde, como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e assistência social. Somos muito gratos pela chegada desse recurso, que representa mais cuidado, mais acolhimento e mais oportunidades para nossos alunos.”
Referência na região, a APAE de Espigão D’Oeste desenvolve um trabalho sério e comprometido, oferecendo educação especializada e atendimentos multidisciplinares, promovendo autonomia, respeito e inclusão social para mais de 200 alunos.
Para o deputado Cássio Gois, investir na APAE é investir em pessoas e na construção de um futuro mais justo e inclusivo:
“A APAE realiza um trabalho essencial e merece todo o nosso apoio. Esse recurso é um compromisso com a inclusão, com o cuidado e com a dignidade das pessoas com deficiência. É uma honra poder contribuir com uma instituição que transforma vidas todos os dias.”
Com a execução da obra de reforma e ampliação, a Escola “Caminho de Luz” seguirá cumprindo sua missão de iluminar caminhos, fortalecer sonhos e garantir que cada aluno seja acolhido com respeito, amor e oportunidades reais de desenvolvimento.
