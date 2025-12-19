Andressa Suita revela desejo de ter mais um filho com Gusttavo Lima

Publicada em 19/12/2025 às 10h47
Andressa Suita usou as redes sociais para dividir com os seguidores que atravessa uma fase de transição pessoal ligada aos planos de ter mais um filho. Sem anunciar datas ou expectativas, a influenciadora explicou que vive o período de tentativas ao lado do marido, o cantor Gusttavo Lima, com quem tem dois filhos, Gabriel e Samuel.
O tema surgiu enquanto Andressa comentava os efeitos que tem percebido no próprio corpo. Ela relatou que a rotina intensa de trabalho, aliada às restrições comuns a quem busca engravidar, trouxe alterações na pele, como o aparecimento de acne, o que a levou a refletir sobre autoestima e cuidados possíveis neste momento.
Segundo a influenciadora, a decisão envolveu mudanças graduais, como a retirada do DIU, a passagem temporária por métodos hormonais e, posteriormente, a suspensão do anticoncepcional. Desde então, ela afirma estar lidando com reações dermatológicas em diferentes regiões do corpo, agora mais visíveis no rosto e no pescoço.
Durante o relato, Andressa pediu sugestões aos seguidores e disse que pretende buscar orientação médica especializada para avaliar alternativas seguras de tratamento, respeitando o processo que está vivendo.
A vontade de aumentar a família já havia sido mencionada anteriormente pela influenciadora. Em declarações passadas, ela contou que os filhos demonstram desejo por uma irmã e que a decisão de tentar mais uma gestação é encarada com tranquilidade, sem pressões, deixando o resultado a cargo do tempo e da fé.
Mesmo admitindo o desejo de ter uma menina, Andressa reforça que não há garantias e que o casal encara a possibilidade com naturalidade, consciente de que o processo pode ou não se concretizar.
