Virginia surge dançando para Vini Jr. e seguidores brincam com reação do jogador

Um registro informal publicado por Virginia Fonseca nesta quinta-feira (18) movimentou as redes sociais ao mostrar um momento de lazer ao lado de Vini Jr. Durante o vídeo, a influenciadora aparece dançando enquanto o jogador observa a cena, em clima de descontração.
A gravação foi compartilhada no feed do Instagram e acompanhada de uma legenda em tom de brincadeira, na qual Virginia afirma estar mostrando ao namorado algo que aprendeu enquanto ele trabalhava. O conteúdo rapidamente gerou interação, inclusive do próprio atleta, que entrou na brincadeira ao comentar: “Você já colocou essa música 100x hoje hahahahahah”.
Nos comentários, seguidores também reagiram ao vídeo e destacaram a expressão de Vini Jr. diante da dança. “Coloca ele para fazer a trend também, Vi”, sugeriu uma internauta. Outro usuário ironizou a cena: “O Vini: acaba pelo amor de Deus!”, escreveu, arrancando risadas de outros seguidores.
No registro, Virginia aparece usando um conjunto de moletom cinza, enquanto o jogador surge com roupas confortáveis, reforçando o caráter casual do momento. A influenciadora está em Madri para passar o período de férias ao lado de Vini Jr., que aproveita a pausa nos compromissos esportivos no futebol europeu.
Antes da viagem, Virginia já havia comentado com os seguidores sobre a adaptação ao inverno europeu, mencionando que a virada do ano seria em meio ao frio intenso. Durante a estadia na Espanha, ela também compartilhou encontros com amigos próximos, entre eles Tainá Militão, esposa de Éder Militão, com quem mostrou registros da rotina de treinos e brincadeiras sobre manter o condicionamento físico durante o recesso.
