JBS acumula multas e processos em Rondônia; cinco juízes recebem quase R$ 8 milhões em um mês; empresa supera críticas e normaliza a coleta de lixo em Porto Velho

O sistema no Brasil revela uma estrutura corrupta e parece inabalável no país
CARO LEITOR, o filme Tropa de Elite é inspirado em experiências reais da polícia militar carioca. O personagem principal, Capitão Nascimento, revela a corrupção e a complexidade do crime na cidade do Rio de Janeiro, destacando a organização do sistema social com diversas frases. Neste caso, o personagem Capitão Nascimento evidencia o sistema a partir das seguintes narrativas: “entra governo, sai governo, a corrupção continua”; “Não é à toa que existe tanto escândalo em Brasília. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente”; “Eu fui para detonar o sistema. Contei tudo que eu sabia. Botei muitos políticos na cadeia. E mesmo assim o sistema continuava de pé”; “O sistema entrega a mão para salvar o braço”; “O sistema se reorganiza, articula, cria novos interesses, cria novas lideranças”. Neste caso, quem não assiste ao filme Tropa de Elite com atenção, não compreende a mensagem principal da existência de um ciclo vicioso de poder e interesses que perpetua a violência e a injustiça no âmbito das instituições e da sociedade. Além disso, o filme revela que, mesmo com a troca de políticos, não resolve o problema, pois o “sistema” no Brasil se adapta e continua funcionando. Assim, a frase “O sistema é foda” resume a frustração, a desilusão e o sentimento de impotência diante de uma estrutura que parece inabalável e corrupta no país.
Problema
O Capitão Nascimento traz uma forte declaração de senso de justiça quando diz: “Ou você faz parte da solução, ou faz parte do problema.” Para ele, não há meio termo: ou você está ajudando a resolver os problemas ou está contribuindo para eles.
Maior
O filme Tropa de Elite evidencia a força do sistema quando o Capitão Nascimento percebe que o sistema é muito maior e mais complexo do que ele imaginava, perpetuando-se por meio de interesses e alianças.
Cooperação
O sistema não precisa vencer eleições, ele só precisa sobreviver a elas. Por que sobrevive? Porque se protege, se adapta e se retroalimenta. Enquanto alguns brigam por lados, o sistema se movimenta por meio da cooperação no intuito de permanecer inteiro.
Trabalha
Enquanto a opinião pública grita, o sistema trabalha em silêncio, sem alarde, com advogados certos, prazos certos, fóruns certos, nada é improviso, é método. O sistema não é uma falha jurídica, ele representa união entre estruturas entrelaçadas no âmbito do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.
Autopreservação
A impunidade não acontece porque o sistema erra, acontece porque punir demais faria o sistema desmoronar. Para preservar o sistema, faz-se necessário sacrificar e punir alguns indivíduos como exemplo, uma estratégia de autopreservação. A fórmula é simples para sobrevivência nesse jogo: não ataque o sistema, ataque indivíduos isoladamente. Assim, todos continuam jogando.
Identificar
Nós, simples mortais, quando pensamos que “isso não vai dar em nada”, é porque já deu certo para alguém. Basta se debruçar nas matérias do escândalo do Banco Master e identificar os movimentos do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos atores políticos.
INSS
O escândalo estoura, a imprensa revela os meandros e as conexões, a rede social viraliza. A população grita: “Agora vai!” Mas o sistema não reage ao calor, ele calcula, espera e esfria, no sentido de acalmar os ânimos. É só observar os movimentos em torno do escândalo do INSS.
Operação I
Falando em escândalo do INSS, a Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de ontem (18) uma nova fase das investigações sobre o desvio bilionário em aposentadorias e benefícios do INSS. Na operação, entre catorze pessoas presas, está o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal.
Operação II
A PF, na operação, também realizou apreensão no escritório e na casa em Brasília do vice-líder do governo no Senado, Weverton Rocha (PDT-MA). A PF pediu a prisão de Weverton. O ministro André Mendonça, relator da operação no Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido porque concordou com o parecer da Procuradoria-Geral da República de que não existe prova direta envolvendo Weverton.
Declarou
Ontem (18), a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda de mandato dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ambos perderam o mandato por faltas às sessões, por sua vez, podem voltar a se candidatar nas eleições de 2026.
Decisão
A cassação se deu por maioria da mesa e a decisão foi assinada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e por outros quatro integrantes da cúpula. Altineu Côrtes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara, foi contra a cassação.
Judiciário
O Poder Judiciário no âmbito estadual inicia 2026 com uma nova cúpula. O desembargador Alexandre Miguel assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO); o desembargador Francisco Borges assumiu a vice-presidência; e no cargo de corregedor-geral da Justiça, o desembargador Glodner Luiz Pauletto.
Eleitoral
Na corte eleitoral, o desembargador Raduan Miguel Filho foi eleito presidente do Tribunal e o desembargador Daniel Ribeiro Lagos será o vice-presidente e corregedor regional eleitoral de Rondônia. Por sua vez, o desembargador Osny Claro foi empossado como suplente do presidente do TRE-RO e o desembargador Álvaro Kálix Ferro como suplente do vice-presidente e corregedor regional eleitoral.
Contas
Na corte de contas, o conselheiro Wilber Coimbra foi reconduzido à presidência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) para o biênio 2026/27 em eleição marcada pelo consenso. Wilber implantou um modelo de gestão responsável, técnica e voltada para resultados concretos à sociedade rondoniense.
Noticiou
Falando em corte, o jornal eletrônico Tudo Rondônia noticiou que cinco juízes de primeira instância de Rondônia receberam, juntos, quase R$ 8 milhões líquidos no mês de novembro, conforme dados do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). Inclusive, um deles recebeu R$ 1.774.187,67 líquidos no período.
Informou I
Segundo a matéria do jornal eletrônico Tudo Rondônia, o TJRO informou que os valores elevados resultam principalmente do pagamento de verbas indenizatórias, entre elas a Gratificação por Acúmulo de Acervo Processual, prevista na Lei Federal nº 13.093/2015. A gratificação remunera o exercício cumulativo de jurisdição e o acúmulo excepcional de processos, sendo classificada como pagamento eventual.
Informou II
O TJRO informou ainda ao Tudo Rondônia que outro componente foi o Benefício Especial, instituído pela Lei Estadual nº 5.348/2022, destinado a magistrados que migraram do regime próprio de previdência para o regime geral. Os pagamentos foram registrados como Direitos de Exercícios Anteriores (DEA) e ocorreram após liberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que acompanha o caso por meio de pedido de providências em tramitação.
Informou III
A matéria do jornal eletrônico Tudo Rondônia disse ainda que o TJRO informou que observa o teto constitucional e que valores acima do limite decorrem exclusivamente de parcelas previstas em lei, adotando critérios de legalidade e transparência administrativa.
Café
O deputado estadual Cássio Góis (PSD-Cacoal) se fez presente na solenidade de premiação da 4ª edição do “Melhor Café de Nova Brasilândia d’Oeste”, realizada no Centro de Eventos Direito de Viver (CEDIV). Cássio é autor do Projeto de Lei 1169/25, que declara oficialmente o município de Nova Brasilândia d’Oeste como “Terra do Café”, em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento da cafeicultura no estado.
JBS
A JBS foi e continua sendo alvo de multas milionárias e processos em Rondônia. Após vazamento de amônia que intoxicou alguns trabalhadores, a Justiça do Trabalho determinou a interdição imediata do frigorífico da referida empresa em Pimenta Bueno (RO) e terá de pagar multa diária de R$ 50 mil caso não cumpra as medidas impostas.
Interomper
Além de interromper todas as atividades do frigorífico da JBS em Pimenta Bueno (RO), a Justiça do Trabalho determinou que os funcionários dos setores afetados sejam afastados e a empresa apresente, em 24 horas, um plano de resposta e um relatório sobre o acidente. A JBS também terá de manter os salários e direitos dos trabalhadores durante o período de paralisação.
Informou
Em nota à imprensa, a JBS informou que o incidente foi rapidamente controlado, os protocolos de segurança foram acionados de imediato e todos os trabalhadores foram retirados do local. Além disso, a empresa afirma que os funcionários estavam usando os equipamentos de proteção e receberam atendimento assim que apresentaram sintomas. Inclusive, todos já foram avaliados e liberados, de acordo com o frigorífico.
Caminho
A JBS em Rondônia enfrenta diversas frentes de fiscalização, com foco em questões ambientais (compra de gado de áreas de desmatamento ilegal) e trabalhistas (acidentes e condições de trabalho). Contudo, é uma das maiores empresas em arrecadação de impostos no âmbito estadual. Sendo assim, é preciso encontrar um caminho para mantê-la de portas abertas para continuar gerando emprego e renda.
Lixo
Falando em empresa, a Amazonfort, como empresa local e responsável pela coleta de lixo em Porto Velho, sofreu críticas no período de transição para regularizar a coleta dos resíduos sólidos. Com o passar do tempo, a empresa está provando a sua capacidade técnica na normalização das rotas de coleta. É como eu escrevi, é preciso acreditar na gente da nossa terra e apostar nas nossas empresas locais.
Sério
Falando sério, um sistema social é um conjunto de partes interdependentes (indivíduos, grupos, instituições) que interagem e se organizam por meio de normas para atingir objetivos comuns, formando um todo coeso e funcional, onde a cooperação é chave para o sucesso tanto individual quanto coletivo, seja numa empresa, numa comunidade ou na sociedade inteira.
