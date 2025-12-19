SEMED promove 2ª edição da Feira Empreendedora “Servidor Empreendedor

Publicada em 19/12/2025 às 10h49
A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (SEMED) realiza a 2ª edição da Feira Empreendedora do projeto Servidor-Empreendedor Café, Arte e Cia, no estacionamento da SEMED, localizado na rua Elias Gorayeb, nº 1.514, bairro Nossa Senhora das Graças.
A iniciativa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo entre os servidores da educação, valorizando habilidades e talentos que vão além do ambiente de trabalho. O projeto busca despertar e dar visibilidade a aptidões nas mais diversas áreas, como pintura, artesanato, trabalhos manuais, gastronomia e outras expressões artísticas.
A feira é também um espaço de integração, troca de experiências e fortalecimento da economia criativa, permitindo que os servidores apresentem seus produtos, ampliem redes de contato e encontrem novas oportunidades de geração de renda.
