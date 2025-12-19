Trump diz que não descarta guerra com a Venezuela em entrevista a TV americana

Publicada em 19/12/2025 às 09h37
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista à rede americana NBC News que não descarta a possibilidade de uma guerra com a Venezuela.
"Não descarto essa possibilidade, não", afirmou.
Em uma conversa por telefone, Trump afirmou que haverá novas apreensões de petroleiros venezuelanos, mas disse não haver um prazo ou algum planejamento para as ações americanas: "Depende. Se eles forem tolos o suficiente para continuar navegando, vão acabar voltando para um dos nossos portos."
Questionado se destituir Maduro era seu objetivo final, o presidente americano se recusou a dizer, mas declarou:
"Ele sabe exatamente o que eu quero. Ele sabe melhor do que ninguém."
Sobrevoo de caças dos EUA perto de Caracas
Pelo menos cinco caças F-18 dos Estados Unidos sobrevoaram uma área próxima a Caracas, capital da Venezuela, no fim da tarde desta quinta-feira (18), segundo dados de rastreamento aéreo. Outras duas aeronaves militares americanas também foram vistas no Caribe.
As informações foram exibidas pelo site de monitoramento FlightRadar. Os caças que apareceram no sistema são da Marinha dos Estados Unidos.
