China diz que tomará

Por G1
Publicada em 19/12/2025 às 09h44
As Forças Armadas da China intensificarão seu treinamento e "tomarão medidas enérgicas para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial", afirmou o Ministério da Defesa do país nesta sexta-feira (19).
O comunicado, divulgado nas redes sociais, é uma resposta ao anúncio feito por Taiwan nesta quinta-feira (18) sobre a aprovação dos Estados Unidos para a venda de US$ 11,1 bilhões em armas para a ilha.
No texto, publicado em chinês, o ministério insta os EUA a "cessarem imediatamente a venda de armas a Taiwan" e a "cumprirem concretamente o seu compromisso de não apoiar forças 'independentistas da ilha.
