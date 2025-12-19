Zezé Di Camargo passa a ser boicotado por emissoras após ataque ao SBT

Publicada em 19/12/2025 às 11h15
As críticas públicas feitas por Zezé Di Camargo ao SBT desencadearam um movimento silencioso, porém significativo, nos bastidores da televisão brasileira. O episódio, que começou com um vídeo publicado pelo cantor nas redes sociais, resultou em um afastamento gradual do artista por parte de emissoras, que passaram a tratá-lo como um nome sensível para a programação.
De acordo com informações divulgadas pelo site NaTelinha, a avaliação entre executivos de TV é de que Zezé se tornou, neste momento, um problema institucional. A orientação interna em diferentes redes é evitar convites e exposições do cantor, como forma de não ampliar a polêmica nem gerar ruídos com outras emissoras do mercado.
O principal receio está ligado à imagem corporativa. Para dirigentes do setor, abrir espaço para Zezé agora poderia ser interpretado como endosso às críticas direcionadas ao SBT. O cuidado é ainda maior pelo peso histórico da família Abravanel no meio televisivo, fator que torna o episódio especialmente delicado.
Internamente, o gesto das emissoras também foi de alinhamento com o SBT. Ainda segundo o NaTelinha, executivos de diferentes redes entraram em contato com a CEO Daniela Beyruti e com a apresentadora Patricia Abravanel para demonstrar solidariedade após a repercussão das falas do cantor. A avaliação predominante é de que conflitos públicos dessa natureza prejudicam todo o setor.
O desgaste extrapolou o ambiente profissional. Pessoas próximas a Zezé Di Camargo teriam manifestado desconforto com a postura adotada pelo artista, apontando que o tom utilizado foi excessivo e acabou ampliando de forma desnecessária a crise.
A controvérsia teve início na madrugada de segunda-feira (15), quando Zezé publicou um vídeo criticando o SBT pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do canal SBT News. Na gravação, o cantor utilizou o termo “se prostituindo” ao se referir às filhas de Silvio Santos e chegou a solicitar que o especial de Natal que gravou para a emissora não fosse exibido.
Diante da repercussão negativa, o SBT confirmou que o especial não iria ao ar. Pouco depois, Zezé Di Camargo divulgou uma nota pública pedindo desculpas pelo uso do termo, reconhecendo o excesso da declaração. Apesar disso, os efeitos do episódio seguem sendo sentidos nos bastidores da televisão.
