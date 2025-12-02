Publicada em 02/12/2025 às 16h00
O cinema brasileiro voltou a ganhar destaque internacional. “O Agente Secreto” e Wagner Moura foram premiados pelo New York Film Critics Circle (NYFCC), cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira (2) pelas redes sociais da entidade. O filme venceu como Melhor Filme Internacional, enquanto Moura levou o prêmio de Melhor Ator.
A conquista marca a segunda vitória do diretor Kleber Mendonça Filho na crítica nova-iorquina — ele já havia vencido em 2020 com “Bacurau”. A produção agora se junta a outros títulos brasileiros que também receberam o reconhecimento do NYFCC, como “Pixote”, em 1981, e “Cidade de Deus”, em 2003.
Wagner Moura, por sua vez, acumula troféus desde a estreia do longa em Cannes, onde também foi premiado. O ator foi reconhecido ainda nos festivais de Zurique, Chicago e Newport Beach, consolidando sua performance como uma das mais elogiadas da temporada.
Com mais de 20 prêmios internacionais desde maio, “O Agente Secreto” segue ampliando seu impacto e entra no radar de futuras indicações importantes, como Critics Choice Awards, Globo de Ouro e até o Oscar.
Além do destaque brasileiro, o NYFCC premiou outras categorias que ajudam a desenhar o panorama inicial da temporada cinematográfica. Entre os vencedores estão “Uma Batalha Após a Outra” como Melhor Filme e Jafar Panahi como Melhor Diretor, por “Foi Apenas um Acidente”.
Confira os vencedores:
Melhor Filme: “Uma Batalha Após a Outra”
Melhor Diretor: Jafar Panahi – “Foi Apenas um Acidente”
Melhor Atriz: Rose Byrne – “If I Had Legs I'd Kick You”
Melhor Ator: Wagner Moura – “O Agente Secreto”
Melhor Ator Coadjuvante: Benicio del Toro – “Uma Batalha Após a Outra”
Melhor Atriz Coadjuvante: Amy Madigan – “A Hora do Mal”
Melhor Filme Internacional: “O Agente Secreto”
Melhor Roteiro: “Marty Supreme”
Melhor Filme de Animação: “Guerreiras do K-Pop”
Melhor Filme de Não Ficção: “My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow”
Melhor Primeiro Filme: “Eephus”
Melhor Fotografia: “Pecadores”
