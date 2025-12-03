Publicada em 03/12/2025 às 11h11
Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal e fundador do Black Sabbath, completaria mais um ano de vida nesta quarta-feira (3). O músico morreu em julho, aos 76 anos, após um longo período enfrentando complicações decorrentes do Parkinson. Pai de seis filhos — Jessica, Louis e Elliot, do primeiro casamento com Thelma Riley, e Aimee, Kelly e Jack, da união com Sharon Osbourne — ele deixou uma marca profunda na música e na vida da família.
No dia em que seria o aniversário do vocalista, Kelly Osbourne, 41, publicou uma homenagem nas redes sociais. Ela compartilhou um álbum com fotos antigas e recentes ao lado do pai, celebrando lembranças da infância, bastidores e festividades familiares. “Feliz aniversário. Sinto sua falta, pai. Eu te amo mais que a própria vida!”, escreveu.
Logo após a morte do cantor, Kelly já havia se manifestado sobre o impacto da perda. Em desabafo sincero, ela afirmou: “Me sinto infeliz. Estou tão triste. Perdi o melhor amigo que já tive na vida”.
